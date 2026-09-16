Tras acusar a republicanos de “operación política” para sacarlo del cargo: Orrego se reúne este miércoles con Kast en La Moneda

Al mediodía de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast tiene previsto recibir en el Palacio de La Moneda al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

La cita cobra relevancia ya que se produce solo tres días después de que la autoridad regional acusara a republicanos de haber montado, a través de sus consejeros metropolitanos, una “infame” operación política para sacarlo de su cargo y de la política.

Así lo afirmó Orrego el pasado fin de semana en entrevista con La Tercera Domingo, al referirse al fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que, el martes 8 de septiembre en sentencia dividida, dictaminó que era inocente de las imputaciones de notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa que le hicieron los consejeros regionales republicanos y de la UDI, quienes buscaron destituirlo de su cargo y que lo tuvieron en la cuerda floja.

Cabe recordar que la ofensiva contra el gobernador de la RM comenzó en mayo del año pasado, cuando, en medio del caso Convenios, los consejeros capitalinos del Partido Republicano, liderados por Ignacio Dülger, anunciaron que impulsarían su destitución, argumentando faltas a la probidad y notable abandono de deberes, particularmente en el programa Quédate, ejecutado por ProCultura.

En paralelo, se abrieron otros frentes. Uno de ellos fue a raíz de un informe de Contraloría que advertía que el abogado habría destinado, en 2024, poco más de $31 millones a la contratación de sesiones de coaching que presuntamente tenían por objetivo su campaña a la reelección.

Pero las acusaciones se fueron cayendo una por una. El 2 de junio de este año se decretó el sobreseimiento en tribunales por el caso ProCultura. En marzo, la Fiscalía decidió no perseverar en el caso coaching; en junio se decretó su cierre en tribunales y el 10 de agosto el Servel archivó el caso, argumentando que los desembolsos no constituían gasto electoral.

Y la semana pasada, el Tricel desestimó las imputaciones contra el ex DC, sin posibilidad de apelación.

Operación política

Tras el fallo del tribunal, Orrego apuntó contra personeros vinculados al gobierno de Kast por ser parte de una “operación política” que buscaba sacarlo del cargo.

Cabe recordar que mientras el propio Ignacio Dülger se desempeñó hasta agosto pasado en el Segundo Piso de La Moneda, desde donde salió para asumir en Acción Republicana, Álvaro Bellolio (UDI), otro de los cores de la RM que impulsaron la acusación contra Orrego, continúa siendo parte del círculo de asesores de Kast.

En su conversación con este medio, el gobernador Orrego recordó el domingo que en “la elección pasada los sectores de derecha sacaron dos tercios (66%) de los votos en el Consejo Regional y el Partido Republicano nunca me perdonó que le hayamos ganado al candidato de Sin Filtros” , en referencia al actual diputado Francisco Orrego.

Consultado por los argumentos que tiene para afirmar que fue víctima de una operación política, la autoridad metropolitana señaló: “Los consejeros republicanos, y algunos de la UDI, no pidieron una investigación, no pidieron antecedentes, ni comisiones, pidieron inmediatamente mi destitución. Eso se llama doble estándar y aprovechamiento político. Entonces, no solamente se derrotó, en esta seguidilla de fallos, una campaña en contra mía, sino que se derrotó, por parte de las instituciones de la República, una manera de hacer política que yo llamo la política del todo vale”.

En este sentido, agregó que “para mí, en política, no todo vale. Cuando sectores de izquierda intentaron destituir al Presidente Piñera en 2019, a través de una acusación constitucional, yo y muchos nos opusimos públicamente por considerarlo antidemocrático. Lo insólito es que las mismas personas que dijeron que eso era un golpe blando a Piñera, a los cuatro meses de asumir su cargo pidieron mi destitución. A las autoridades electas por la gente se les reemplaza en las urnas y no por secretaría”, relevó.

Tras cartón, acusó: “Republicanos ha tratado de enarbolar como una buena práctica una forma de hacer política que destruye la democracia”.