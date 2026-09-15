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    Culto

    Fother Muckers lanza su directa nueva canción: “La banda que me gusta”

    Se trata de un nuevo corte en adelanto de "Así Se Hace", el nuevo disco del grupo que estará disponible desde el próximo 6 de octubre en las plataformas de streaming.

    Por 
    Equipo de Culto
    Ramon Vasquez Lemus

    Fother Muckers entra en la recta final de cara al lanzamiento de su nuevo disco, y hoy siguen agitando el panorama local con el estreno de “La banda que me gusta”, tercer adelanto de “Así Se Hace”, álbum que estará disponible desde el próximo 6 de octubre a través de todas las plataformas digitales, y en formato físico, en los próximos shows de la banda.

    Luego del sorpresivo estreno de “Llévame a mi casa”, primer adelanto de “Así Se Hace”, la banda compartió “Más viejo es el viento”, segundo corte promocional del álbum, que se transformará en el quinto de su catálogo larga duración. Ahora, el conjunto presenta el videoclip de “La banda que me gusta”, confirmando también la esperada fecha de lanzamiento de este trabajo.

    El videoclip de “La banda que me gusta” es un plano secuencia grabado con una cámara análoga de 8mm. Realizado por Violeta Alanoca hace pocas semanas en una casa abandonada donde los vecinos aseguran escuchar y ver fantasmas, cuenta además con cameos de Fabián Pontigo (Fabiancito), Abril Sepúlveda, ataquemos, Ignacio Castillo (Niños del Cerro) y una sorpresiva aparición de Ases Falsos.

    La canción es un furioso y divertido contraataque a la moda del odio virtual hacia las bandas nacionales. Así, Fother Muckers se alimenta una vez más de la confrontación, dejando en evidencia su crecimiento artístico acumulado en años de trayectoria. Con un tracklist de 10 nuevas canciones, “Así Se Hace” se perfila como el disco más estimulante del año.

    La flamante música del quinteto será presentada en vivo el próximo 17 de octubre en el Teatro Coliseo, show que es parte de una gira que también tiene fechas confirmadas en el Havana Club de Concepción el 24 de octubre y en Trotamundos de Valparaíso el día 30 de octubre.

    Más sobre:Fother MuckersLa banda que me gustaAsí se haceMúsicaMúsica Culto

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