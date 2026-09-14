Llanto, karaoke y Michelle Obama en el público: el conmovedor regreso de Céline Dion, la cantante que pudo perder la voz

Cuando salió al escenario y comenzó a cantar On Ne Change Pas, Céline Dion no pudo contener las lágrimas. Tras más de seis años, la artista franco canadiense volvió a presentarse ante el aplauso del público en un emotivo concierto que inauguró su residencia de 26 conciertos en París, en el Plenitude Arena de Nanterre.

Dion volvió a cantar, no sin esfuerzo, la noche del sábado 12 de septiembre. Su voz sedosa sonó ante 30.000 personas, las que incluyó a invitados de alto nivel como Michelle Obama, Oprah Winfrey y Aya Nakamura, entre otros. Todo un hito para una cantante que estuvo muy cerca de no lograr reunir las fuerzas para siquiera sacar la voz.

Su calvario se manifestó en 2022, cuando se le diagnosticó síndrome de la persona rígida (SPR). Una enfermedad degenerativa que afecta el sistema nervioso, provocando rigidez, espasmos musculares y aumento de sensibilidad ante los estímulos del exterior. Por ello no había garantía de que la cantante volviera a presentarse en un escenario. Menos aún abordar una gira. Aunque en realidad, fue solo el punto en que se hizo público.

En el documental de 2024, I Am: Céline Dion, la artista reveló que llevaba cerca de 17 años luchando contra los primeros indicios de la enfermedad. “El año pasado me puse tan mal que no podía ni caminar. Perdía el equilibrio y me dolía mucho. Sigo sin poder usar la voz. Echo mucho de menos la música, pero también a la gente”, afirmaba.

Además de los padecimientos propios de la enfermedad, lo que más mortificaba a la estrella, es que le volvía mucho más difícil cantar. “Cuando trato de respirar, mis pulmones están bien. Lo que está frente a mis pulmones se pone tan rígido por el Síndrome de la Persona Rígida, que me…(canta con dificultad) Eso es lo que pasa, y me cuesta mucho oír eso… y mostrarles esto a ustedes. No quiero que la gente lo oiga”.

Aunque en esos días se le veía devastada y muy afectada por la desgraciada enfermedad, Dion se mostró decidida a recuperarse y salir adelante. “Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. No voy a parar”, señalaba en el documental.

La última actuación completa de Céline Dion fue en 2020 como parte de su gira Courage Tour, pero no pudo continuar con la etapa norteamericana a causa del diagnóstico. Luego, vino un chispazo de esperanza en 2024, con una breve participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Paris. Encaramada en uno de los pisos de la Torre Eiffel y acompañada por un piano, emocionó con una interpretación del Himno al amor, de Edith Piaf. Una canción con la que parecía hablarse a sí misma. “Poco me importa, si me amas/porque yo moriré también/tendremos para nosotros la eternidad/en el azul de toda la inmensidad”, cantó.

Por ello es que la noche del sábado flotaba la pregunta en el aire ¿cómo estará Céline? La misma artista se adelantó, y según consignan las reseñas internacionales, se tomó un momento para hablar con el público sobre su enfermedad. Como quien conversa con una vieja amistad. “Hay algo que puedo decirles en dos palabras: estoy bien”, señaló.

Según consignan los medios, la gente la retribuyó con un aplauso y comenzó a corear su nombre, como si fuera la galería de un estadio ante las fintas de un crack. Dion, estaba dichosa por el regreso. “Eso es todo, estamos aquí”, dijo. “Fue una promesa. Estoy parada en el escenario, en esta ciudad que amo tanto”.

Un momento intenso de la noche ocurrió más menos hacia el final del primer bloque, cuando interpretó My Heart Will Go On, el tema central de la película Titanic, que le dio un empujón de fama a nivel mundial. Eso sí, adaptada a un tono más abajo. “Presentada por un video de Dion deambulando por el desierto con un vestido largo, My Heart Will Go On llegó como el punto culminante emocional del inicio de la noche”, escribió la reseña de Billboard. “Los coristas interpretaron la famosa introducción de flauta, y luego el público se unió. Las 30.000 personas cantaron juntas el tema de Titanic . Para cuando sonó la última línea de flauta, ya no quedaba nadie en sus asientos”.

Por su lado, The Guardian escribió sobre el show: “No existe cura para el síndrome de la persona rígida (SPS), pero el esfuerzo que Dion ha dedicado a controlar su condición para poder volver a actuar es asombroso. Sin embargo, es evidente que se han tenido que hacer algunas concesiones. Algunas canciones, como Because You Loved Me, The Power of Love y My Heart Will Go On, se han adaptado a un registro más bajo. Es comprensible dado el impacto que su condición ha tenido en su voz, aunque, en el caso de Because You Loved Me y It’s All Coming Back To Me Now, esto sí que disminuye su fuerza melodramática”.

El show también incluyó un segmento de repertorio bailable, con I Feel Love de Donna Summer fusionada con una versión electrónica de I’m Alive, seguida de That’s the Way It Is y Sweet Dreams de Eurythmics. También interpretó Dansons, su sencillo de regreso publicado en abril de este año y escrito por Jean-Jacques Goldman.

Hacia el final, vino la cumbre. La interpretación de All by Myself, una canción que supone una exigencia vocal importante para cualquier cantante, pero que Dion logró zafar con éxito. “Es All By Myself la que parece ser la más significativa para ella”, escribió The Guardian. “Cuando el solo de piano y la guitarra slide dan paso a la melodía, levanta la mirada antes de lanzarse con toda su fuerza al estribillo final. Al darse cuenta de que ha alcanzado las notas altas, una expresión de alivio —y luego de triunfo— se refleja en su rostro”.

En total, Dion cantó 29 canciones, a lo largo de dos horas y media. Un espectáculo que tuvo sabor a triunfo y que con estreno de nueva música, también marca una ruta. Una de las cantantes femeninas más exitosas de la historia, está de regreso. Su esfuerzo, en honor a su carrera y su música, valió absolutamente la pena.