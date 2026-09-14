Nicolas Spohn, experto alemán y el auge de AfD: “No es que la gente sea más de derecha. Simplemente están más frustrados”

El politólogo alemán Nicolas Spohn es un experto en la política de los estados del este de Alemania.

El académico de la Universidad de Magdeburgo en Sajonia-Anhalt conversó con La Tercera sobre el triunfo del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones de esa región el 6 de septiembre pasado.

¿Cuáles son las razones que llevaron al triunfo a Alternativa para Alemania en las recientes elecciones en Sajonia-Anhalt?

Lo primero es saber si el apoyo es genuino a Alternativa para Alemania (AfD) o son votantes de protesta. Y lo segundo es si la gente aquí en Sajonia-Anhalt es más de derecha que en otros estados de Alemania. Sí creo que es un apoyo genuino a la AfD, pero no a la agenda de la AfD, sino más bien a su imagen de hacer todo diferente. Quizá pueda explicarlo al darles una impresión de Sajonia-Anhalt. Tuvimos la reunificación alemana en 1990 y desde entonces el estado tuvo la mayor caída de población de todos los estados alemanes. Así que perdimos el 25% de nuestra población. Y principalmente se ve este descenso poblacional en las zonas rurales.

Por ejemplo, la ciudad de Wolfen, que fue el antiguo centro de la industria química, perdió el 75% de la población en los últimos 35 años. En 1990 tenían 45.035 y hoy tienen 15.000. Así que tres de cada cuatro personas se fueron de la ciudad y, en su mayoría, son jóvenes. Y con ellos también se fueron los colegios, los clubes deportivos y todas las partes de la vida civil.

Aun así, la gente que vive en Berlín tiene una identificación positiva con su ciudad natal. Están orgullosos de haber sido un antiguo centro de la industria química y del trabajo que hicieron en la vida. Pero esto no se refleja cuando miran por la ventana, ven una ciudad que está económicamente desfavorecida. Y hay problemas estructurales.

Ulrich Siegmund, el candidato de AfD en Sajonia-Anhalt.

Las escuelas tienen que consolidarse porque no hay suficientes niños pequeños, etc. Y esta frustración es la principal explicación de la victoria de la AfD aquí en Sajonia-Anhalt. Así que la gente cree en la imagen de la AfD de que todo es posible. Este fue el lema principal de la AfD y todo es posible. También significa que todo puede ser diferente, y la gente anhela la idea de tener un desarrollo diferente en Sajonia-Anhalt. Luego tuvimos los últimos 35 años. Y cuando entras en el supermercado, la gente te dice: ‘Todo lo que probamos en las últimas décadas, eh, no nos ha funcionado. Pero la AfD nunca tuvo responsabilidad, así que vamos a intentarlo’. Así que esta es la narrativa principal de la gente. Y esta es la explicación del éxito de la AfD. No es que la gente sea más de derecha. Simplemente están más frustrados.

¿Cuán responsables son los gobiernos de Angela Merkel y Olaf Scholz de implementar políticas de mayor prosperidad en estas regiones?

Lo trágico es que no fue directamente culpa del último gobierno. Es más bien un problema estructural. Así que tuvimos la reunificación en 1990, que fue desigual. La parte occidental de Alemania fue, por así decirlo, la ganadora de la reunificación. Tenían el sistema más fuerte. Era un sistema capitalista. La parte oriental de Alemania hasta 1990 tenía el sistema socialista. Era el sistema económicamente más débil. Así que cuando ocurrió la reunificación, la vida era más próspera en Alemania Occidental que en Alemania Oriental.

Y el pueblo de Alemania Oriental o el sistema socialista no les daba la oportunidad de construir riqueza. La gente en Alemania Occidental era más acomodada, así que compró todas estas empresas aquí en Sajonia-Anhalt. obtuvieron muchos beneficios, pero la gente que trabajaba aquí perdió sus empleos. Así que se fueron a Alemania Occidental y fue un declive durante décadas. Por ello, cuando hago el mismo trabajo en Hamburgo, Colonia, Múnich o algún sitio, recibo alrededor de un 30% más de dinero por ello y no es que todo allí sea un 30% más caro. Puedes conseguir más dinero por el mismo trabajo en Alemania Occidental, y por eso los jóvenes siguen yendo allí, las universidades allá son más conocidas en Alemania.

Tino Chrupalla y Alice Weidel, dirigentes de la AfD a nivel federal, junto al vencedor de las elecciones de Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund.

Así que cuando obtienes tu título en una universidad en Alemania Occidental, es más probable que consigas un trabajo más importante, en una empresa más grande, por ejemplo. Así que tus posibilidades profesionales siguen siendo mejores en Alemania occidental. Es más bien un problema demográfico en estas zonas rurales, debido a este descenso de la población. La parte trágica es que el candidato principal de la CDU aquí en Sajonia-Anhalt antes de las elecciones era Sven Schulze, exministro de Economía en Sajonia-Anhalt. No hizo el mejor trabajo, pero estuvo bien.

Hay una industria emergente en el sur de Sajonia-Anhalt, que es un desarrollo sostenible. Es un recurso energético y la energía solar es una parte importante de la economía aquí. Así que son empleos para personas altamente formadas de toda Alemania que vienen aquí, tienen un buen empleo y ganan dinero y la generación mayor que se quedó tras la reunificación, no forma parte de este desarrollo económico en Sajonia-Anhalt. Así que no diría que ningún gobierno habría cambiado este desarrollo en los últimos 30 años. Es un problema estructural en Alemania.

El 20 de septiembre hay dos elecciones en Alemania en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín, ¿cuáles son las posibilidades de que AfD pueda ganar?

Una elección es en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y otra en Berlín. Mecklemburgo-Pomerania Occidental también está en Alemania Oriental y tiene prácticamente el mismo desarrollo que Sajonia-Anhalt. Así que, en mi opinión, vemos que AfD es el partido más fuerte en las elecciones. Quizá la más fuerte sigue siendo la candidata principal del Partido Socialdemócrata (SPD), Manuela Schwesig, que ha sido ministra presidenta durante los últimos 10 años en el estado. Y tiene como un extra ser popular en la sociedad.

Así que creo que la brecha entre el SPD y la AfD en Pomerania Occidental no será tan grande como la que hay entre la CDU (Unión Demócrata Cristiana de Alemania) y la AfD aquí en Sajonia-Anhalt. Aun así, creo que la AfD será el partido más fuerte tras las elecciones. Allá tienen los mismos problemas estructurales.

Berlín es un poco diferente. Es una parte muy próspera de Alemania y es una ciudad muy pluralista. Así que todos los partidos son casi iguales allí. Por lo que no creo que haya una victoria clara de la AfD, en mi opinión, porque Berlín es muy pluralista como ciudad. Así que hay algunas zonas de la ciudad donde la AfD tiene como el 70% de los votos. Y luego hay otras partes de la ciudad donde la AfD tiene el 10%.

Más de 31 mil personas protestan contra un congreso ultraderechista de AfD en Alemania. X @rtvenoticias

¿Cree que partidos como la CDU, el SPD, están en crisis ahora mismo?

Creo que están en crisis, pero no en el sentido de que sea una crisis de los partidos del centro. En toda Europa, y ahora también en Alemania, tenemos un populismo de derechas emergente en el sistema político. Así que, en todos los Estados europeos, los populistas de derechas se están haciendo más fuertes. Y Alemania acaba de unirse a este grupo de países con un populismo de derechas muy fuerte. Quizá fuimos un poco resistentes al populismo de derechas por nuestra historia. Pero creo que ya pasó el tiempo, la gente está frustrada y sus partidos populistas están ganando muchos votos.

Esto no es básicamente culpa de la CDU y el SPD. Es más bien un cambio en el sistema político en su conjunto. Y tenemos este cambio no solo en Alemania, sino también en otros países europeos. Pero una cosa que creo es que la mayor ganancia de votantes para la AfD no es que sean fuertes en Sajonia-Anhalt ni en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, sino que el canciller Friedrich Merz a nivel nacional tiene una aprobación muy baja. Creo que tiene un 9% de aprobación en Sajonia-Anhalt y en toda Alemania su aprobación es de alrededor del 15%.

Creo que es el canciller más impopular desde la unificación. Prometió cosas diferentes y la economía está peor. No todo es culpa suya. Tenemos esta crisis con Rusia. Tenemos la guerra en Irán. Y los precios de la energía están subiendo. El lunes de la semana pasada escuché a Thorsten Frei, que es líder de la CDU en el Bundestag, que decía que no habrá consecuencias a nivel nacional ni para el canciller ni para la CDU. Y eso frustra a la gente.

Así que envían una advertencia de que la CDU es impopular en este momento. Y el líder de la CDU en el Bundestag dijo, un día después de las elecciones, que no habrá consecuencias. Por ello, si se sigue haciendo la vista gorda ante estas advertencias, entonces dentro de dos años o dos años y medio, cuando tengamos las próximas elecciones a nivel nacional, AfD podría ser el partido más fuerte.

Nicolas Spohn, politólogo de la Universidad Otto von Guericke de Magdeburgo, investiga sobre la representación y la política en Alemania Oriental.

¿Cuál es la situación de la izquierda en Alemania?

Creo que eso también es un poco especial aquí en Alemania del Este por nuestra historia. En la RDA teníamos el Partido Socialista Unificado de Alemania (SED), pero el partido que salió o se formó a partir de ellos fue el Partido del Socialismo Democrático (PDS) y más tarde, en 2007, se llamó La Izquierda (Die Linke). Así que hay una identificación histórica de Alemania del Este con la izquierda debido a nuestra historia en la ciudad y la RDA. Es la razón por la que la izquierda siempre es más fuerte en Alemania del Este que en Alemania Occidental. Tenían alrededor del 15% de los votos cuatro semanas antes de las elecciones.

Luego, todos vieron que si los Verdes y el SPD no lograban entrar en el Parlamento, la AfD tendría la mayoría absoluta por el umbral del 5%. Si no superas el umbral del 5% y solo 3 o 4 partidos entran en el Parlamento, todos los partidos en el Legislativo obtienen un poco más de mandato del que tienen. Para evitar eso, hubo una campaña de votación táctica aquí en Sajonia-Anhalt. Y decían que hay que votar a los Verdes o al SPD. Y muchos votantes orientados a La Izquierda que normalmente votarían por ese sector, votaron por los Verdes y el SPD en su lugar.

Así que hubo un cambio de votantes para hacer posible que cada uno de estos tres partidos entrara en el Parlamento. Pero desde una perspectiva honesta, La Izquierda es mucho más popular que el SPD o los Verdes. La gente anhela un cambio. Ya lo pensaba antes. Y el partido de izquierda, igual que la AfD, nunca estuvo en el gobierno antes. Y ese fue el principal argumento a favor de votar por La Izquierda. Dicen: “Queremos algo diferente. Así que votamos por un partido que nunca antes tuvo responsabilidad gubernamental”.