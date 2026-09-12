El Gobierno de Perú eliminó este viernes la posibilidad de realizar reservas previas para visitar Machu Picchu, luego de constatar que la plataforma digital de ventas mantiene entradas apartadas que posteriormente no son utilizadas y que impiden a otros visitantes adquirir directamente sus boletos.

En una conferencia de prensa, el ministro de Cultura peruano, Alberto Beingolea, señaló que la medida comenzará a aplicarse en diez días y que el sistema permitirá únicamente comprar entradas nominales, vinculadas a una identificación por cada usuario.

De acuerdo con el ministro, tras analizar casi 210.000 reservas , se determinó que 131.626 fueron posteriormente anuladas , equivalente a un 62,9%.

“Si ingresas ahora, no encuentras entradas hasta diciembre. Uno puede reservar varias entradas y estas quedan bloqueadas”, señaló Beingolea.

Perú elimina reservas previas para visitar Machu Picchu tras detectar alto número de anulaciones Artur Widak

El titular de Cultura explicó que esta situación dificulta que la demanda existente de turistas pueda acceder a boletos mientras las reservas permanecen bloqueadas.

“Hoy la experiencia no es buena. Muchos turistas se están quejando porque no encuentran entradas, y parten hacia Machu Picchu con la idea de encontrar la entrada, pero no es así, y tienen que quedarse más tiempo del debido”, afirmó.

Se mantendrán límites de aforo y venta presencial

Beingolea indicó que el cambio en el sistema seguirá respetando los límites de aforo de Machu Picchu y no eliminará las mil entradas que diariamente se ponen físicamente a la venta en Machu Picchu Pueblo.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló que la llegada de turistas se encuentra actualmente un 2,5% por debajo del año pasado y casi un 15% respecto de 2019, año previo a la pandemia.

Perú elimina reservas previas para visitar Machu Picchu tras detectar alto número de anulaciones Martin Mejia

“El primer paso es mejorar el sistema de venta de boletos, inmediatamente después trabajamos en los modelos de visitas para un sistema que sea sostenibl y nos permita asegurar la calidad de la visita turística”, sostuvo Valencia.

El ministro agregó que no todos quienes visitan Machu Picchu tienen un interés histórico o arqueológico.

“No todos los turistas de Machu Picchu tienen interés histórico o arqueológico. Algunos solo tiene interés natural como ver al cucarachero inca, especie endémica de Machu Picchu, así como especies de orquídeas”, señaló.

Machu Picchu se ha constituido en las últimas décadas como una de las principales atracciones turísticas de Perú y, durante la temporada alta, recibe hasta 5.600 visitantes por día.