Lucas Assadi sufre una dolorosa goleada en su primera titularidad con el AIK Solna

Lucas Assadi tuvo una dura primera titularidad en Suecia. El AIK de Solna sufrió una goleada a domicilio por parte del Vasteras SK, que se impuso por 4-1 en el Strawberry Arena, en la vigesimoprimera fecha del certamen escandinavo.

El chileno arrancó como protagonista de una jugada que desató la controversia, en el 22′. El formado en Universidad de Chile ingresó al área e intentó un centro de borde externo que impactó en el muslo de un defensor.

El árbitro no dudó y señaló la pena máxima ante los fervientes reclamos de la visita. Tras la polémica, Johan Hove (24′) se hizo cargo de la responsabilidad y anotó la apertura de la cuenta.

No obstante, de ahí en más todo sería para el Vasteras, que terminó aplastando al AIK en el complemento. Jens Magnusson (60′), Mamadou Diagne (69′), Ismet Lushaku (71′) y Abdelrahman Boudah (78′) anotaron para el elenco forastero.

Tres minutos después del cuarto gol, el técnico José Riveiro sustituyó a Assadi por Nikolaj Staykov (81′). A esa altura, el partido estaba definido.

Con esta derrota, el AIK Solna se estancó en el quinto puesto de la Allsvenskan, la Primera División de Suecia, con 32 unidades. Su próximo desafío será ante el Mjallby, también como local, el próximo miércoles 16 de septiembre.