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    El Deportivo

    Dónde y a qué hora ver a Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina en la final del US Open

    Dónde y a qué hora ver a Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina en la final del US Open

    Por 
    El Deportivo
    Foto: @AustralianOpen.

    Este sábado Aryna Sabalenka y Elena Rybakina serán las protagonistas de la final del cuadro femenino del US Open.

    A qué hora ver a Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina por el US Open

    El duelo de Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina por el US Open es este sábado 12 de septiembre, a las 17.00 horas de Chile.

    Dónde ver a Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina por el US Open

    El partido del Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina por el US Open se transmite por ESPN y Disney+.

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