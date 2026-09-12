Dónde y a qué hora ver a Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina en la final del US Open
Dónde y a qué hora ver a Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina en la final del US Open
Este sábado Aryna Sabalenka y Elena Rybakina serán las protagonistas de la final del cuadro femenino del US Open.
A qué hora ver a Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina por el US Open
El duelo de Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina por el US Open es este sábado 12 de septiembre, a las 17.00 horas de Chile.
Dónde ver a Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina por el US Open
El partido del Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina por el US Open se transmite por ESPN y Disney+.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.