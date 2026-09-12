Autoridades entregan recomendaciones para elevar volantín de forma segura y refuerzan llamado a no utilizar hilo curado

Desde el Parque Metropolitano, el alcalde de la comuna de Recoleta, Fares Jadue, en conjunto con la directora (s) de Parquemet, Marisol Torregrosa, y Carabineros, entregaron una serie de recomendaciones para elevar volantines de forma segura, a la vez que reiteraron el llamado a no utilizar hilo curado.

Según sostuvo la directora (s) de Parquemet, “queremos hacer un llamado a todos nuestros usuarios de disfrutar estas Fiestas Patrias en familia, disfrutar nuestra red de parques urbanos de manera segura. Y en esa línea, contarles que en la comuna de Recoleta, tenemos un parque habilitado para encumbrar volantines, que es el Parque Mahuidahue“.

De acuerdo a lo que recordó “el hilo curado está prohibido por ley y que Parquemet ha decidido también prohibir el uso del hilo de competencia en nuestra red de parques, ya que también puede provocar daños a los seres humanos, a nuestra fauna, a nuestra flora”.

“Queremos hacer el llamado a que hagan uso de este hilo convencional, el que es de algodón. Y frente a cualquier situación o irregularidad que cualquiera de ustedes pueda visualizar en terreno, llamar a nuestro número de emergencia 1466 o bien acercarse a nuestro personal que va a estar en terreno fiscalizando”, reiteró.

En tanto el alcalde de la comuna, señaló que “el volantín es una actividad tradicional muy importante para nuestro país. Nos gusta que se desarrolle, pero que se desarrolle de forma segura, no usando hilo curado, usando el hilo de algodón tradicional”.

Además realizó un llamado a retirar el hilo tras utilizarlo en el parque con el fin de no afectar las floras y las faunas. “Después de estas lluvias tenemos de verdad muchos, muchos pajaritos y no queremos que estos sufran porque dejamos de manera irresponsable el hilo en cualquier lado”.

Parques habilitados para elevar volantín

Desde Parquemet informaron en la semana que sólo en 14 parques se puede elevar volantín con hilo convencional.

Estos son:

Parque de la Familia - Quinta Normal

Parque Mapocho Río - Quinta Normal / Cerro Navia

Parque La Hondonada - Cerro Navia

Parque Renato Leighton - Estación Central

Parque Pierre Dubois - Pedro Aguirre Cerda

Parque Cerrillos - Cerrillos

Parque La Bandera - San Ramón

Parque La Platina - La Pintana

Parque Mapuhue - La Pintana

Parque Brasil - La Granja

Parque La Castrina - San Joaquín

Parque Peñalolén - Peñalolén

Parque André Jarlan - Pedro Aguirre Cerda

Parque Mahuidahue - Recoleta

Entrega de vehículo de seguridad

Antes el alcalde de la comuna de Recoleta participó de la entrega de nuevo vehículo de seguridad para el barrio Bellavista en el marco de la Fiestas Patrias.

La entrega del vehículo tiene por objetivo, fortalecer la vigilancia preventiva y las labores de seguridad municipal en el sector.

“Me encuentro en barrio Bellavista inaugurando entre otras cosas 2018 seguro le vamos a entregar un nuevo vehículo para el barrio para hacer que este barrio sea el barrio que todos sueñan que la comunidad desea”, señaló el alcalde.