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    La presidenta irlandesa transmite a Trump que “la normalización de la guerra y el genocidio es inaceptable”

    A raíz de la guerra con Irán, la presidenta de Irlanda informó que “le he trasladado la firme opinión del pueblo irlandés de que la normalización de la guerra y del genocidio jamás se pueden aceptar”.

    Por 
    Europa Press

    La presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, ha trasladado este sábado al presidente estadounidense, Donald Trump que “la normalización de la guerra y el genocidio es inaceptable”, en referencia a la guerra con Irán y la ofensiva militar israelí contra los territorios palestinos.

    “Le he trasladado la firme opinión del pueblo irlandés de que la normalización de la guerra y del genocidio jamás se pueden aceptar”, ha explicado Connolly en un comunicado oficial tras un encuentro de 20 minutos en Dublín.

    La presidenta irlandesa ha apelado a los “fuertes vínculos” de siglos de antigüedad entre los dos países para “hablar francmente al otro” y criticar así la guerra y el cambio climático “intrínsecamente interrelacionados” por suponer una “amenaza existencial”.

    Connolly ha recordado el hambre, la colonización y la violencia sufrida por Irlanda y el “camino a la paz” recorrido que da a su país “un punto de vista único sobre la resolución de conflictos”.

    En la misma línea, la presidenta del partido irlandés Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha remitido un mensaje a Trump en el que le insta a cesar el suministro de armas a Israel y “dejar de facilitar el genocidio del pueblo palestino”.

    Este mismo sábado ha habido una manifestación en Dublín para protestar contra Donald Trump y su visita a Irlanda en la que se han podido ver banderas palestinas y globos ridiculizando a Trump junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu o el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

    Más sobre:GuerraIrlandaDonald TrumpEstados Unidos

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