La presidenta irlandesa transmite a Trump que “la normalización de la guerra y el genocidio es inaceptable”

La presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, ha trasladado este sábado al presidente estadounidense, Donald Trump que “la normalización de la guerra y el genocidio es inaceptable”, en referencia a la guerra con Irán y la ofensiva militar israelí contra los territorios palestinos.

“Le he trasladado la firme opinión del pueblo irlandés de que la normalización de la guerra y del genocidio jamás se pueden aceptar”, ha explicado Connolly en un comunicado oficial tras un encuentro de 20 minutos en Dublín.

La presidenta irlandesa ha apelado a los “fuertes vínculos” de siglos de antigüedad entre los dos países para “hablar francmente al otro” y criticar así la guerra y el cambio climático “intrínsecamente interrelacionados” por suponer una “amenaza existencial”.

Connolly ha recordado el hambre, la colonización y la violencia sufrida por Irlanda y el “camino a la paz” recorrido que da a su país “un punto de vista único sobre la resolución de conflictos”.

En la misma línea, la presidenta del partido irlandés Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha remitido un mensaje a Trump en el que le insta a cesar el suministro de armas a Israel y “dejar de facilitar el genocidio del pueblo palestino”.

Este mismo sábado ha habido una manifestación en Dublín para protestar contra Donald Trump y su visita a Irlanda en la que se han podido ver banderas palestinas y globos ridiculizando a Trump junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu o el delincuente sexual Jeffrey Epstein.