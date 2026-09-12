Dos hombres que trasladaban más de 5 kilos de cocaína hacia Linares quedaron en prisión preventiva

Dos adultos quedaron en prisión preventiva por el delito de tráfico ilícito de drogas, tras ser interceptados en la Ruta 5 Sur con más de 5 kilos de cocaína.

Una investigación dirigida por la Fiscalía y ordenada a ejecutar por la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió definir que Emilio Ignacio Farfán Silva se desplazaría hacia Santiago para abastecerse de sustancias ilícitas, que posteriormente pretendía comercializar en la ciudad Linares , en la Región del Maule.

Así, se coordinaron distintas diligencias para establecer su regreso y, alrededor de las 06:00 horas de la madrugada del jueves se logró interceptar al automóvil en la Ruta 5 Sur, ingresando posteriormente a Talca.

Mientras los funcionarios intentaban ejecutar la fiscalización, los ocupantes del auto huyeron y arrojaron desde el auto diferentes paquetes rectangulares, que fueron recuperados por los uniformados. Estos contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5 kilos y 337 gramos.

De todas formas, el procedimiento permitió la detención de Farfán Silva, que iba como copiloto, y de Edgardo Andrés Concha Lillo, quien manejaba el vehículo. Se les incautó dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Previo a la autorización judicial, personal de la PDI ingresó al domicilio de Farfán Silva, ubicado en Villa Doña Agustina, de Linares. Allí encontraron una balanza, 34,98 gramos de clorhidrato de cocaína, 11,58 gramos de cannabis sativa y 180 mil pesos de dinero en efectivo. Las especies fueron investigadas y vinculadas a la indagatoria por tráfico de drogas.

La fiscal jefe de Linares, Carola D´Agostini, afirmó que los imputados fueron formalizados por el delito de tráfico. Luego de que su detención fuera ampliada hasta el día viernes en la tarde, ambos quedaron en prisión preventiva.