El duelo de chilenos debe esperar: Marcelino Núñez y Darío Osorio, ausentes en el triunfo de Ipswich sobre Crystal Palace

Hubo nula participación nacional en un enfrentamiento que se anticipaba como un ‘duelo de chilenos’. El Ipswich Town de Marcelino Núñez, que se quedó en el banco de suplentes, se impuso en la casa del Crystal Palace de Darío Osorio, que no fue citado. Fue 3-2 en Selhurst Park para los Blues.

Casi diez años pasaron desde la victoria del Manchester City de Claudio Bravo sobre el Arsenal de Alexis Sánchez, por 2-1. Dicho encuentro fue el último entre dos chilenos en Premier League. La marca parecía romperse, pero los entrenadores tenían otro plan.

Pierre Sage no convocó a Osorio, mientras que Gary O’Neil dejó a Núñez en la banca, decantándose por el argentino Exequiel Palacios y el serbio Sasa Lukic en la medular. Ninguno de los dos futbolistas de la Roja, nominados por Nicolás Córdova para la gira por Norteamérica, sumó minutos.

El Palace comenzó imponiendo sus términos. El local se hizo rápidamente con el control del juego ante un equipo que se replegó e intentó salir mediante transiciones rápidas.

Las Águilas no tardaron en romper el cero. Anan Khalaily (14’) recibió cargado por la derecha, ingresó al área y sacó un remate cruzado que se desvió en un defensor para desatar los festejos en el recinto del sur de Londres.

No obstante, la visita encontró el empate apenas nueve minutos después. Ipswich construyó una larga jugada que culminó con un gran centro de Leif Davis a la cabeza Emersonn (23′), que igualó las acciones y le dio otro aire a un equipo que poco a poco se empezó a animar.

Un partido de ida y vuelta

Fue un duelo de tú a tú hasta la severa expulsión de Axel Disasi (34′). El zaguero vio la roja directa tras llegar tarde a un cruce con Jack Clarke, a quien le propinó una dura patada en la zona de la canilla. Las Águilas se quedaron con uno menos a falta de una hora.

El Ipswich se soltó y terminó de mucho mejor manera el primer tiempo, proponiendo y empujando al local sobre su propio arco. Justo antes del cierre, en el 45′, vino el segundo. Pivoteo de Emersonn para Davis, que se comenzó a erigir como figura.

El complemento arrancó con una tónica similar, con el conjunto visitante atacando constantemente. De hecho, varias malas decisiones en el área rival le impidieron aumentar la ventaja.

Un cambio de actitud del Palace significó que O’Neal moviera la pizarra y diera ingreso a tres sustituciones en el 63′, pero ninguna de esas variantes fue la de Núñez. Pese al movimiento, las Águilas salieron a buscar el empate con todo, consiguiendo un par de oportunidades claras.

En el 75′ llegó la paridad gracias a Jorgen Strand Larsen. El noruego recibió en el borde área, aguantó, giró y definió para empatar un encuentro que se abrió en el final. Dos minutos después, el técnico del Ipswich sustituyó al amonestado Lukic por Florentino Luís, otro volante, reflejando la poca consideración que tiene por el formado en Universidad Católica.

Cuando parecía cerrarse la igualdad, el Ipswich dio el golpe en la agonía. En el 90′, Zian Flemming, uno de las variantes que ingresó en el complemento, capturó un rebote tras un travesaño y le dio la victoria a su equipo, silenciando Selhurts Park.