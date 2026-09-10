Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy. Foto: Pablo Vásquez R.

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana. Será durante la tarde y noche de este jueves 10 cuando comiencen los chubascos aislados , propiciados por una baja segregada.

Este fenómeno también dejará precipitaciones en otras regiones de la zona central, como Valparaíso y Coquimbo.

En Santiago, no todos los sectores se verán afectados, pero sí la mayoría. Además, los meteorólogos han anunciado la probabilidad de tormentas eléctricas . Así, se configurarán al menos una o dos jornadas más invernales, antes de despedir oficialmente la temporada fría.

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

Lluvia y tormentas eléctricas hoy en Santiago

Aunque la inestabilidad comenzó hace un par de días, los efectos de este nuevo evento de lluvia en la Región Metropolitana se sentirán con más fuerza este jueves 10 . Esto, porque una baja segregada llegaría a potenciarlos.

Pero no todos los sectores serán afectados. Según Meteochile, solo caerá lluvia en:

Colina.

Santiago centro.

Santiago norte.

Santiago oriente.

Santiago sur.

Santiago poniente.

San José de Maipo.

Es decir, Curacaví y Melipilla quedarían fuera en esta ocasión.

Pero, ¿cómo se desarrollará el evento?

Este jueves, comenzará con cielo nublado en gran parte de la región que perdurará hacia la tarde. Según Meteored, hacia las 14:00 horas, hay un 50% de probabilidad de lluvia, a las 17:00 sube a un 80% y a las 20:00 vuelve a un 50% .

Eso sí, no se esperan grandes cantidades. Sin embargo, podrían ser acompañadas por tormentas eléctricas.

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy Tendencias / La Tercera

Ya el viernes 11, el escenario se intensifica un poco más: perduraría la lluvia débil pero dentro de un rango de tiempo más amplio. El modelo de Meteored muestra un 40% de probabilidad desde las 8:00 horas, que irá aumentando hasta alcanzar un 80% a las 17:00 y finalizará a las 20:00 con un 60% .

En paralelo, tanto jueves como viernes, las temperaturas caerían varios grados. El termómetro variaría entre 13 y 15 °C como máximas. Eso sí, las mínimas se mantendrían estables, cercanas a los 10 °C.