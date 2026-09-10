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    Alexis Sánchez completa 90′ luego de seis meses, pero no evita una nueva derrota de Montreal

    El tocopillano jugó todo el partido, lo que no sucedía desde marzo pasado, cuando estaba en el Sevilla (frente al Barcelona por LaLiga). Fue el enganche del elenco canadiense, que cayó en casa 2-1 con Charlotte y no escapa del último lugar de la Conferencia Este de la MLS.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Alexis Sánchez fue nuevamente titular, pero no evita una nueva derrota de Montreal. Foto: @cfmontreal

    Alexis Sánchez sumó un partido más en su periplo por Norteamérica. El sexto con la camiseta de Montreal, para ser precisos. Este miércoles, el tocopillano sumó su segunda titularidad consecutiva en la derrota 2-1 ante Charlotte, en el Saputo Stadium, por la semana 25 de la Major League Soccer (MLS). Por su parte, Thomas Gillier, el otro chileno del plantel, fue suplente.

    El elenco de Québec arrancó la jornada siendo el penúltimo equipo de toda la liga (el 29º de los 30 que engloba el certamen), solo superando a Sporting Kansas City. Colista de la Conferencia Este, recibió a un Charlotte ubicado en la quinta posición, con mejores perspectivas de cara a la postemporada.

    Como está mencionado, se trató del sexto partido de Sánchez en su nuevo club, el quinto por la MLS (el restante corresponde a la Canadian Championship, en el cual enfrentó a Vancouver Whitecaps). Mientras que Gillier quedó relegado en el banco. Su último partido fue el 29 de agosto, la derrota 7-1 con Inter Miami.

    El goleador histórico de la selección chilena fue el enlace del Montreal. En el 4-2-3-1 planteado por el entrenador interino Philippe Eullaffroy, Sánchez jugó detrás del centrodelantero Daniel Ríos, quien relevó al lesionado Prince Owusu. Si bien iniciaba como un 10, el nortino se fue moviendo para interactuar más con el balón, ya sea retrocediendo o apareciendo por algún costado. Eso, mientras una intensa lluvia era protagonista, sobre todo en la primera mitad.

    En el contexto de un equipo discreto, las pinceladas de calidad que proponía Alexis animaban al público presente, que desafío las inclemencias meteorológicas. Montreal se acercaba, pero no era suficiente para generar peligro real en el área contraria. Eso cambió pasada la media hora. En los 34′, el anfitrión abrió la cuenta gracias al cabezazo del mexicano Daniel Ríos, tras el centro del lateral izquierdo Luca Petrasso. El ariete le gana a su marcador por el segundo palo.

    La ventaja le duró poco al equipo de los chilenos. Un ataque directo de Charlotte acabó en el 1-1. El avance lo encabezó Allan Saint-Maximin, francés que pasó por el Monaco y el América, quien habilitó al israelí Liel Abada, quien cierra la secuencia con un remate al primer poste. Así se fueron al descanso.

    En el complemento, Montreal mostró un rostro mejorado, posicionándose con más ímpetu en campo rival, aunque exponiéndose a los contragolpes de Charlotte. En ese sentido, la participación de Alexis fue más activa cerca del área. Eso sí, también se le vio retroceder para empezar a hilar circuitos.

    Pasada la hora de partido, el ex Sevilla protagonizó un par de acciones de peligro. En los 61′, contó con una chance inmejorable para rematar de frente al marco, sin embargo falló en el disparo. Le dio mordido al balón. Y en la acción siguiente, falla una increíble chance de gol, solo frente al arco tras un robo de balón de Ríos. Elevó, aunque estaba fuera de juego.

    En el epílogo, un ataque profundo de la visita acabó en el 2-1 del israelí Idan Toklomati, quien conectó libre por el centro del área (81′). Golpe para Montreal, que ante la presión del reloj empujó buscando el empate. De hecho, Sánchez contó con un tiro libre en los 86′. Frontal al arco, ejecutó y el portero rival rozó para mandarla al córner. La última vez que Alexis jugó un partido completo había sido el 15 de marzo, por el Sevilla, ante el Barcelona por LaLiga.

    Nueva derrota para el Montreal, que se estaciona en los 21 puntos y sigue siendo el colista de la Conferencia Este de la MLS. Tiene apenas cinco triunfos en 24 partidos.

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