Alexis sale derrotado de su reencuentro con Messi: Inter Miami arrolla al Montreal con La Pulga como figura

Alexis Sánchez tuvo este sábado su tercer partido con la camiseta del Montreal. No era uno más. Junto al cuadro canadiense, debían visitar al mediático Inter Miami, cuyo jugador franquicia es Lionel Messi. Dos emblemas sudamericanos, compañeros en el Barcelona y varias veces rivales a nivel de selección, se reencontraron en el Nu Stadium, la nueva casa de Las Garzas. El equipo de los chilenos sucumbió, porque su rival se impuso con un rotundo 7-1.

Mientras Thomas Gillier fue el portero titular del Montreal, el tocopillano inició en la suplencia. Antes del juego, habló con la transmisión oficial de la MLS y confesó qué le hizo fichar en el fútbol norteamericano. “Están viniendo todos los jugadores importantes. Quería probar una nueva etapa de mi vida. Cambio de casa, la familia lejos, todo nuevo. Poco a poco me estoy poniendo en forma”, dijo el goleador histórico de la Roja, quien afirmó que se pone en forma “rápido”. Sobre el hecho de volver a toparse con la Pulga, dijo: “Es lindo, para mí es uno de los mejores de la historia... Muy feliz de estar acá y verlo a él”.

A nivel de clubes, el chileno y el argentino no se enfrentaban desde el 26 de febrero de 2023, por la liga francesa. En aquella oportunidad, el PSG superó 3-0 al Olympique de Marsella. Más cerca en el tiempo, en 2024 y 2025, se cruzaron defendiendo a sus respectivas selecciones (en Copa América y Eliminatorias, respectivamente).

El inicio del duelo fue muy favorable para el cuadro propiedad de David Beckham, presionando y administrando el balón. Mientras que Montreal estaba concentrado en su campo. En los 9′, avisó Leo Messi con un zurdazo bajo, obligando a una gran intervención de Gillier, quien tira el brazo y desvía el balón, que termina dando en un poste. Los acercamientos del Inter Miami continuaban.

Hasta que en los 20′ romperían la paridad. Tiro de esquina y es Casemiro quien gana por arriba para el 1-0. El brasileño, ex Real Madrid y Manchester United, fue zaguero central, haciendo dupla con Maximiliano Falcón. En el córner, el meta Gillier quedó a medio camino. Sale, pero luego retrocede. Al final, fue batido.

Después de la ventaja, el Inter decayó porque bajó el ritmo. Los de camiseta rosa, que aguardan por el arribo del argentino Kily González como nuevo entrenador (Ángel Guillermo Hoyos asumió como interino y este sábado vio el partido desde un palco), bajaron y el rival empezó a salir. Tanto así que encontraría el empate en los 37′ gracias al tanto de Fabian Herbers, ex Chicago Fire, quien recibe y saca un tiro rasante a un rincón del portero St. Clair.

La igualdad fue breve. En los 40′, Las Garzas volverían a tomar la ventaja gracias al dueño de los flashes. Tiro libre en diagonal al arco y Messi es el encargado de ejecutar. Remata con la zurda buscando el primer palo de Gillier, hay un desvío en un rival y esto descoloca al golero formado en la UC, quien se enojó ante el desenlace de la acción. El rosarino fue el principal causante de los estragos que sufrió Montreal en la defensa.

GOOLLLLAZOOO de Messi 🐐 ⚽.



De tiro libre el '10' del @InterMiamiCF pone nuevamente en ventaja a su equipo ante Montreal. 👏 pic.twitter.com/izng1QB3NH — MLS Español (@MLSes) August 30, 2026

En el complemento, llegó el doblete de Leo Messi. En los 51′, saca a relucir su virtuosismo para sacarse a tres rivales, se mete en el área y la cruza con su pie derecho (el menos hábil) para batir nuevamente a Thomas Gillier. Fue el 16º tanto del ex Barcelona en la temporada.

Con la desventaja de 3-1, el DT Philippe Eullaffroy se decidió y metió tres cambios. Le dio media a hora a Sánchez. Con la 10 en la espalda, ingresó el Niño Maravilla, despertando a algunos hinchas chilenos que estaban en las tribunas, aguardando por su presencia. Se ubicó por el centro del ataque, flotando detrás del espigado ariete ghanés Prince Owusu.

Alexis Sánchez checks into the match for @cfmontreal to take on former teammate Leo Messi 👀



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En el tramo final del juego, el triunfo se convirtió en goleada. Montreal, expuesto, sucumbió ante los ataques del local. En los 80′, apareció Luis Suárez en el marcador para el 4-1, definiendo a tres dedos mano a mano ante un entregado Gillier. Y en los 83′, nuevamente Messi se hizo presente para el quinto. Triplete.

Pero faltaba más. En los 89′, Alexander Shaw, quien había reemplazado al venezolano Telasco Segovia, convirtió uno más para el 6-1. Para cerrar la fiesta en tono rosa, Messi convirtió el póker, para un 7-1 fuera de norma.

Jornada para el olvido fue la que tuvo el Montreal, que no sale del fondo de la clasificación. Está penúltimo en la Conferencia Este de la Major League Soccer con 21 puntos en 22 partidos. El objetivo de meterse en la postemporada sigue complicado, más aún con una zaga tan feble.

Hubo presencia chilena en otros partidos del día. Paulo Díaz fue titular en la derrota del Atlanta United 0-2 con Charlotte. Mientras que Benjamín Kuscevic también disputó 90 minutos en el empate 1-1 del Toronto con New York City.