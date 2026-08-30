Nepal: Rescatistas perforan túneles para llegar a más de 900 trabajadores hidroeléctricos desaparecidos

Rescatistas trabajan para dar con el paradero de los cientos de operarios de los más de 11 proyectos hidroeléctricos en Nepal. Foto: Nepalese Government.

Los equipos de rescate de Nepal intensificaron este sábado los operativos para liberar a cientos de trabajadores atrapados en los túneles de centrales hidroeléctricas, tras las devastadoras inundaciones de esta semana en la frontera del país con China.

El Ejército y la Policía nepalíes trabajaron durante toda la jornada en dar con el paradero de los funcionarios de los más de 11 proyectos hidroeléctricos que continúan incomunicados después de la avalancha que inundó el miércoles la cuenca del río Trishuli.

Según la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres nepalí, el número de total de operarios de los que no se tiene información hasta hoy sería de 933.

El gobierno local afirmó que, de estos, más de 100 podrían seguir con vida y atrapados dentro de los túneles de los proyectos, centrando los esfuerzos de rescate en perforaciones en los emplazamientos Trishuli 3A y 3B.

El ministro de Energía, Biraj Bhakta Shrestha, informó en la tarde de hoy que “se ha logrado un éxito parcial en la operación de perforación” , y agregó que “se han iniciado esfuerzos para intentar enviar una cámara y oxígeno al túnel”, junto con detallar que los rescatistas trabajaban para despejar “el lodo acumulado dentro del túnel”, como consignó The Guardian.

Por su parte, Sudan Gurung, ministro del Interior nepalí, aseguró en un comunicado obtenido por AFP que “ya hemos empezado a introducir aire por la pequeña abertura y ahora comenzaremos las labores de excavación, y enviaremos al equipo de rescate al interior” .

Horas más tarde, Shrestha anunció que la inspección inicial reveló que no hay escombros en el interior del túnel, pero que no se ha podido establecer comunicación con nadie que se encuentre dentro, pero se sigue bombeando aire.

“Si el tiempo lo permite, el equipo de rescate trabajará durante toda la noche para abrir un agujero lo suficientemente grande como para que quepa una persona”, añadió el jefe de la cartera de Energía.

Sin embargo -según publica The Guardian-, existe el riesgo de que las operaciones de rescate se vean afectadas por la lluvia e incluso que se suspendan a causa de ella.

De acuerdo al portavoz del Ejército de Nepal, Raja Ram Basnet, quien habló con The New York Times, dos drones térmicos usados por sus rescatistas “no detectaron señales de vida, pero eso podría deberse a la distancia”.

“No sabemos a qué distancia se encontraban las personas de la zona donde se utilizaron los drones”, apuntó Basnet.

El medio estadounidense además consignó que, según una persona con conocimiento directo de la operación que no estaba autorizada a hablar públicamente, el personal militar también tuvo que construir un helipuerto provisional en el lugar para que su helicóptero pudiera aterrizar.