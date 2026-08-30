Justicia boliviana dicta segunda detención preventiva contra argentino Fernando Cerimedo

Un tribunal boliviano ordenó este sábado una segunda detención preventiva contra el asesor político argentino Fernando Cerimedo, por supuesto enriquecimiento ilícito.

Esta se suma al proceso por presunta tentativa de femicidio contra su expareja, por el que Cerimedo ya se encuentra detenido en una prisión de la región oriental de Santa Cruz, según consignó EFE.

Tras una audiencia virtual, que duró alrededor de seis horas, el juez Douglas Borda dispuso “seis meses” de detención en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, aunque no se explicó cuál de los dos procesos prima para la puesta en marcha de un eventual traslado.

Por su parte, el abogado defensor del estratega transandino, Ernesto Giraldes, aseguró al canal de TV boliviano Red Uno que la Fiscalía “no pudo demostrar” cómo fue que su defendido afectó al Estado y objetó la decisión porque la vida de su cliente “corre peligro” si lo trasladan de penitenciaria.

De acuerdo con EFE, durante la audiencia, Cerimedo argumentó que el caso por supuesto enriquecimiento ilícito “no tiene ni pies ni cabeza” y se basa en algunas publicaciones en redes sociales que su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller, dijo en su contra.

“No he recibido ningún dinero del Estado ni he sacado dinero del Estado de Bolivia, por el contrario, en la misma causa consta que he traído dinero a Bolivia” , señaló el consultor detenido desde el 18 de agosto en Bolivia por tentativa de femicidio tras el ataque armado contra Beller.

El exasesor de líderes de derecha en América Latina, como Rodrigo Paz, Jair Bolsonaro y Javier Milei, en los últimos días ha sido vinculado también con Felipe Costabal, actual director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del gobierno de José Antonio Kast.

Esto porque ambos compartieron en el contexto de la campaña por el “Rechazo”, en el plebiscito constitucional de entrada de fines del 2020. Costabal reconoció que tuvo contactos hace más de cinco años con Cerimedo, pero afirmó que después no tuvo nexos ni conversaciones con él.

Un vínculo que figuras de la oposición chilena pidieron aclarar y que fue rechazado completamente por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien este viernes negó cualquier nexo de la Administración Kast con el transandino también conocido como el “rey de los trolls”.