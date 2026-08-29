Capturan en Lima a “R15”, uno de los líderes de una facción del Tren de Aragua en Chile

La Policía Nacional del Perú detuvo este sábado en Lima a Ibelmery Colina Maldonado, conocido como “R15”, quien es considerado por la Fiscalía Supraterritorial como uno de los líderes de una facción del Tren de Aragua en Chile.

El ciudadano venezolano, de 48 años, fue capturado durante la mañana en el distrito limeño de San Martín de Porres, luego de una operación coordinada entre autoridades chilenas y peruanas.

Colina era investigado en Chile por la Fiscalía Supraterritorial junto a la BIPE Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI) por un secuestro de un comerciante venezolano que fue mantenido en cautiverio durante 35 horas y posteriormente liberado con vida, ocurrido el 14 de mayo de 2026 en la comuna de Estación Central.

Según informó el Ministerio Público, hasta el 31 de julio el imputado era conocido por los investigadores únicamente por su alias. Las diligencias posteriores permitieron establecer su identidad y determinar que se encontraba en Lima.

La Fiscalía señaló que el procedimiento fue coordinado desde Chile luego de que la BIPE detectara su paradero y debido a que el imputado mantenía una Difusión Roja de Interpol, solicitada por la propia Fiscalía Supraterritorial.

Operativo internacional

Desde el Ministerio del Interior de Perú detallaron que en las diligencias participaron el Equipo Especial Sensitivo Contra el Crimen Organizado Transnacional (EESCCOT) de la policía peruana, el FBI de Estados Unidos y la BIPE Antisecuestros de Chile.

“En su captura han intervenido tres unidades: el Equipo Especial Sensitivo Contra el Crimen Organizado Transnacional, el FBI de Estados Unidos —con quien hace poco hemos suscrito un convenio— y la Policía de Investigaciones de Chile”, señaló el ministro del Interior peruano, César Astudillo.

#NotaDePrensa | El ministro César Astudillo destacó el trabajo de inteligencia desplegado, con apoyo del FBI y la Policía chilena, para ubicar a Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias R15.



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La autoridad agregó que “R15” habría presentado documentos de identidad falsos al momento de su detención. La policía peruana sostiene además que habría ingresado irregularmente a ese país.

Tras su captura, las autoridades peruanas iniciarán las gestiones con la Superintendencia Nacional de Migraciones para concretar su expulsión del país.

La Fiscalía Supraterritorial informó que “R15” será puesto a disposición de la justicia chilena durante los próximos días, una vez terminado ese procedimiento.