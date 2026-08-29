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    Embajador de Chile en Israel lamenta dichos sobre comunidad palestina y niega intención de ofenderla

    Zaliasnik señaló en el programa “Defending Israel”, emitido por el canal JBS, que la comunidad palestina en Chile es “pequeña, de 20 mil a 25 mil personas en este momento, en condiciones muy difíciles” y que “juega con el número porque eso es política”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Embajador de Chile en Israel lamenta dichos sobre comunidad palestina y niega intención de ofenderla Foto: Juan Farias / La Tercera

    El embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, lamentó sus dichos emitidos en un programa de Youtube junto al exdirector del Comité Judío Estadounidense (AJC), David Harris, donde cuestionó las cifras de la comunidad palestina.

    “Lamento haber utilizado términos que pueden resultar ofensivos para la comunidad Palestina. Nunca fue mi ánimo, ni se puede desprender de mis palabras, ofender o afectar a connacionales, en este caso a la comunidad Palestina”, sostuvo el embajador a través de un comunicado difundido por la embajada de Chile en Israel.

    Previamente, Zaliasnik señaló en el programa “Defending Israel”, emitido por el canal JBS, que la comunidad palestina en Chile es “pequeña, de 20 mil a 25 mil personas en este momento, en condiciones muy difíciles” y que “juega con el número porque eso es política”.

    Adicionalmente, el embajador describió que los palestinos tienen “fuerte presencia en los medios, en el parlamento”, y políticamente muy involucrados en el país, lo que encendió las alertas dentro de la comunidad palestina en Chile.

    Es así que rectificó sus dichos y sostuvo que “por el contrario, como se aprecia en la entrevista, relevo la antigua, estrecha y constructiva relación que ha existido en Chile entre las comunidades palestinas y judías, haciendo presente la importancia de la propia Comunidad Palestina”.

    “Quienes quieren ver en mis dichos un intento por criticarla, omiten que precisamente hago presente que es incorrecta la afirmación del entrevistador en tal sentido. Reafirmo su significancia para el país y niego cualquier intento por generalizar críticas a ella”, apuntó.

    El embajador justificó que el programa estaba dirigido a un público estadounidense, por lo que intentó “desmitificar cualquier duda que pudiera existir respecto a la referida comunidad en Chile”.

    “Del mismo modo intenté ser particularmente cauto al referirme a la posición de Chile en el conflicto, manteniendo en todo momento la posición oficial, pese al intento del entrevistador de querer cuestionarla”, apuntó.

    Zaliasnik instó, asimismo, a “ver la conversación completa y no pasajes selectivos de ella, para poder dimensionar con la debida prudencia mi desempeño en ella”.

    La aclaración del embajador fue emitida luego de que Cancillería se comunicara directamente con el tras sus dichos en el podcast estadounidense.

    Con todo, las declaraciones se suman a una serie de cuestionamientos en contra de Zaliasnik por la revelación de conversaciones que mantuvo con Luis Hermosilla, en el marco del denominado caso audios.

    Lee también:

    Más sobre:IsraelPalestinaChileEmabajada de ChileGabriel ZaliasnikDavid Harris

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