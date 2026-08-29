Aumento de las infecciones de transmisión sexual en adultos mayores activa al Minsal

Entre el 26 y 30 de julio, Brasil fue sede de la 26ª Conferencia Internacional sobre Sida (AIDS 2026), el principal encuentro mundial dedicado a la respuesta al VIH. En la instancia, la AHF (por sus siglas en inglés de Fundación para la Atención Médica del Sida) emitió una alerta sobre la sífilis, otra Infección de Transmisión Sexual (ITS) que va en aumento.

Chile no está ajeno a esta realidad. Francisco Rubio, director de Advocacy de AHF para América Latina y el Caribe, cuenta que si bien desde hace años están preocupados por el aumento de esta patología, cuando revisaron más en detalle las cifras nacionales encontraron un incremento inusual.

“Vimos que lo que presentó un mayor aumento, y de forma muy drástica y marcada, es el rango etario de los 60 años en adelante. La concentración se sigue dando entre jóvenes y adultos jóvenes , pero ese incremento ha sido sostenido. En temas de mayores de 60 se pegó una disparada muy grande y eso nos llama mucho la atención ”, advierte.

De acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio de Salud, en las mujeres mayores de 60 años la tasa de notificación (cuando se crea un caso) se duplicó entre 2021 y 2025, pasando de 14,4 a 28,8 casos por cada cien mil mujeres. En los hombres del mismo segmento etario el volumen de diagnósticos también experimentó un alza, subiendo de 419 casos en 2021 a 909 casos en 2025, lo que configura una tasa de 50,8 casos por cada cien mil hombres.

Para el representante de AHF en Chile este aumento tiene varias explicaciones, pero la principal es la falta de información enfocada en este segmento.

Rubio afirma que en Chile “las campañas de prevención en las últimas décadas han tenido como objetivo a jóvenes y adultos jóvenes. Ahí se ha centrado todo, pero se ha dejado mucho de lado la población mayor. Es como si pensaran que los adultos mayores no tienen una vida sexual o no tienen más de una pareja sexual . Y ahora estamos viendo, lamentablemente, cómo esa generación está pagando el precio de la falta de educación”.

Las consecuencias de esa desinformación no se limitan a la sífilis: el aumento de los casos también se ha extendido a otras infecciones.

Un ejemplo de este fenómeno es la gonorrea, cuya alza también se observa entre los adultos mayores: en los hombres de 60 años y más los casos casi se triplicaron entre 2021 y 2025, pasando de 3,9 a 11,6 por cada 100 mil habitantes. En las mujeres del mismo grupo etario, en tanto, se pasó de no registrar casos en 2021 a notificar 10 durante 2025.

También se observa un aumento del VIH. Entre las personas de 60 años y más los casos confirmados pasaron de 220 en 2024 a 232 en 2025 (+5,5%). El alza se concentra principalmente en las mujeres, cuyos casos aumentaron de 60 a 75 en ese período.

Alejandro Afani, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la U. de Chile, afirma que este aumento es notorio en las consultas. “Me ha tocado ver más casos”, establece. Y detalla: “Muchos de los pacientes mayores lo ven como algo que no les iba a suceder, como que los sorprende. Históricamente las campañas han estado más enfocadas en personas jóvenes, desde 15 a 40 años. No existe un mensaje, a lo mejor, más dirigido a este grupo etario ”.

¿Un nuevo desafío?

El especialista del Hospital Clínico de la U. de Chile coincide en que una de las razones que explican este aumento es la falta de prevención. “Como son personas que no tienen la preocupación, por ejemplo, del embarazo, existe un relajo en las medidas de protección. En las campañas no se consideran personas de alto riesgo, porque todo siempre ha estado más focalizado en la gente más joven” .

Por eso, al igual que Rubio, el inmunólogo afirma que hay que empezar a pensar las campañas para llegar también a los adultos mayores.

Consultados por La Tercera, desde la Subsecretaría de Salud Pública afirman estar desplegando un abordaje en dos niveles para estas personas: fortalecer específicamente la prevención y detección precoz, y garantizar que este grupo acceda efectivamente a la red de servicios permanentes de ITS.

“Se retomó el trabajo intersectorial con Senama para incorporar de manera más explícita la salud sexual y la prevención del VIH/ITS en personas mayores, abordando las brechas que genera la invisibilización de la sexualidad en este grupo etario”, añaden.

Además, afirman que la campaña de VIH e ITS 2026 incluirá contenidos específicos sobre sífilis en personas mayores, orientados a aumentar la percepción de riesgo en ese grupo.

Relaciones sexuales

Detrás de estos números también hay una causa positiva que ha pasado inadvertida y que también podría explicar el fenómeno: los adultos mayores continúan teniendo una vida sexual activa.

La presidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Adriana López, dice que la sexualidad va mucho más allá de la edad numérica. “ Eso es lo primero: tratar de romper mitos y tabúes que tenemos muchas personas, en que nos cuesta pensar en nuestros propios padres como seres tan sexuales como nosotros”.

López, quien también es geriatra del Centro de Salud Mayor de RedSalud, explica que las relaciones sexuales tienen un efecto positivo.

“La liberación de endorfinas y la alegría y todos los cambios hormonales que genera el tener una sexualidad plena es absolutamente positiva para el organismo, para nuestro estado anímico, para mejorar la calidad del sueño. Y mientras más o mejor nos sentimos en el día a día, baja el riesgo de padecer o descompensar ciertas enfermedades crónicas”, cierra la especialista.