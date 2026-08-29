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    Política

    La caída de las expectativas de Lula y Sheinbaum en la carrera de Bachelet a la ONU

    Los informes que manejan en Planalto dan cuenta de una caída en las posibilidades de la exmandataria de salir electa para liderar el organismo. Tras dos bajos resultados en los sondeos informales del Consejo de Seguridad, la expresidenta viajó a México y ahora alista un periplo a Brasil. En septiembre se esperan nuevas mediciones.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Al inicio de la carrera de Michelle Bachelet por la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), en Brasil y México -países que sustentan su postulación- las expectativas de un buen resultado eran más que optimistas. Eso se reflejaba en los análisis internos que hacían las embajadas de ambos países en Nueva York, que seguían con atención cada paso que daba la dos veces presidenta de la República.

    En esas sedes diplomáticas realizan constantes informes para evaluar la temperatura de su postulación. Cuando se confirmó el patrocinio de las dos naciones, esos balances eran positivos y con altas expectativas. De hecho, presentaban a la exmandataria como la carta mejor preparada, bajo el alero de Lula da Silva en Brasil y de Claudia Sheinbaum en México.

    Esto, en un escenario en que el gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió quitarle el apoyo de Chile a su candidatura.

    Sin embargo, cuando, a fines de julio llegó el primer straw poll -mediciones informales que hace el organismo- del Consejo de Seguridad de la ONU, donde hay cinco países con poder de veto (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido), el ánimo comenzó a cambiar en esos países y en el entorno de la exjefa de Estado.

    En esa primera medición hubo seis alientos en beneficio de Bachelet. No fue el escenario más auspicioso, pues por sobre ella se posicionaron tres candidatos: Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues (Guyana) y Rafael Grossi (Argentina).

    A Planalto, por ejemplo, llegaron reportes respecto de un exhaustivo análisis de las probabilidades sobre cuántos de los cinco países con veto en dicha instancia respaldaron a Bachelet. Hasta ahí no era la mejor de las proyecciones, pero aún estaba con salud la pretensión por llegar a la ONU.

    Con el último sondeo del viernes pasado, no obstante, el panorama se nubló. La expresidenta obtuvo solo dos respaldos de 15 posibles. El resultado la dejó en penúltimo lugar entre ocho candidaturas. Solo superó a la ecuatoriana Ivonne Baki, quien se inscribió días antes de la medición bajo el patrocinio de Tonga.

    Los mismos informes que se transmitieron a Brasilia, por ejemplo, se remitieron a dar cuenta del mal resultado de Bachelet y sus dos de 15 respaldos posibles. Además, se indicaba que la expresidenta subió de cinco a seis los votos en su contra y de cuatro a siete los países que optaron por no emitir ningún juicio.

    Así, la nueva medición informal cayó como balde de agua fría en los dos gobiernos que sustentan su candidatura, mientras que en el entorno de Bachelet no se podía creer. En Chile, rápidamente se instaló la opción de deponer su candidatura y desde Brasilia y Ciudad de México también decayeron las expectativas.

    Las señales internas eran evidentes. Pese a eso, fuentes diplomáticas de Brasilia consideran que Lula da Silva sigue siendo el principal impulsor de la carrera de Bachelet, pues ha convertido el tema internacional en uno de los ejes de su propia campaña para buscar la reelección en octubre de este año en la Presidencia de Brasil.

    En esa línea, transmiten que la idea de bajar la nominación de Bachelet a la ONU implicará un costo para Lula dentro de su política interna, incluso uno más grande que perder con las “botas puestas”.

    A diferencia de Claudia Sheinbaum, Lula comparte una relación estrecha con Bachelet. Ambos coincidieron durante todo el primer gobierno de la expresidenta en Chile. El líder brasileño, de 80 años, se la ha jugado en favor de ella, al punto de transparentar en redes sociales que siempre habla de ella en sus conversaciones con jefes de otros estados, como Vladimir Putin en Rusia, país con poder de veto, luego del primer straw poll del Consejo de Seguridad.

    Entre los adherentes de Bachelet aún recuerdan la última vez que ambos se vieron en Chile, cuando compartieron un íntimo asado en el que también participaron el expresidente Gabriel Boric, Carolina Tohá, Camila Vallejo y otras ministras del gobierno brasileño.

    Factor Sheinbaum

    Tras recibir el duro golpe del segundo straw poll del Consejo de Seguridad, Bachelet reactivó su agenda internacional. Luego de días en Chile, la expresidenta viajó el pasado martes a México, país al que llegó en la tarde y donde, al aterrizar, se sorprendió con una declaración de Claudia Sheinbaum que transparentó el complejo momento de su candidatura.

    “Hay que ver las posibilidades que ella tiene”, dijo en su habitual conferencia de prensa “La Mañanera”, que realiza a diario por cerca de dos horas. Su comentario fue la señal más potente del complejo escenario que enfrenta Bachelet en la ONU, pese a haber destacado sus aptitudes para optar por el cargo en su misma respuesta.

    “Consideramos que es una mujer que representa una visión de construcción de la paz, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos de la Carta de Naciones Unidas, que así lo ha mostrado durante toda su vida y que busca la multilateralidad”, dijo en esa última línea Sheinbaum.

    Bachelet viajó para participar el miércoles de una actividad de la Cepal, pero en paralelo le solicitó una reunión a Sheinbaum para abordar la candidatura. El día de la actividad, la presidenta de México confirmó que se iba a juntar con la candidata, pero que “nada más no tengo el día y la hora”.

    El jueves, nuevamente en “La Mañanera”, Sheinbaum afirmó que se iba a reunir con Bachelet este viernes. Cuando llegó el momento, sin embargo, la jefa de Estado pasó a poner en duda la concreción de la cita: “No estoy segura si la voy a poder recibir, porque tengo bastantes actividades. Pero voy a estar en contacto con ella para ver el momento en que pueda recibirla”. En paralelo, Bachelet incluso se conectó desde la Cancillería mexicana a una actividad con las otras cartas para encabezar la ONU.

    Las vacilaciones de la líder mexicana son vistas con preocupación en el entorno de Bachelet. La exmandataria agendó su salida de México para este sábado y no juntarse con Sheinbaum sería un gesto complicado en estos momentos tan delicados.

    Para despejar cualquier duda, Sheinbaum concretó una conversación con Bachelet durante la tarde de ayer. El intercambio fue visto con optimismo entre el grupo de asesores que apoya a la expresidenta acá en Chile, donde ahora ponen el foco en la visita que espera concretar la candidata en los próximos días a Brasilia.

    La cita pendiente con Lula da Silva se proyecta más fácil de concretar. Tanto con él como con Sheinbaum ha buscado definir los próximos pasos de su candidatura, que a fines de septiembre -si se mantiene la tónica que han seguido los tiempos de la ONU- se realizará un tercer straw poll.

    En medio de ese contexto también está pendiente una cita con algún alto delegado del gobierno de Donald Trump. De los 15 países del Consejo de Seguridad, Estados Unidos fue el único que no recibió a Bachelet en su despliegue. La posible cita se ve con pesimismo.

    Por un lado, Washington no se suele reunir con las candidaturas internacionales. Adicionalmente, a Trump no le gusta la nominación de Bachelet y el fantasma de un eventual veto se ha instalado con fuerza.

    La propia expresidenta se puso en ese escenario, en junio pasado, cuando señaló que “si alguien me veta por creer en la democracia me sentiré honrada”.

    Con el panorama en contra, los defensores de Bachelet ya han comenzado a blindar su imagen ante una hipotética derrota. Esta semana, sin ir más lejos, el excanciller José Miguel Insulza dijo a este medio: “Bachelet está en la historia de este país y de Naciones Unidas. Pase lo que pase, su figura no será afectada”.

    Más sobre:Claudia SheinbaumLula da SilvaMichelle BacheletONUNaciones UnidasLT Sábado

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