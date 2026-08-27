Bachelet supera nuevo diálogo interactivo por la ONU y mantiene pendientes citas claves con patrocinantes de su candidatura

A casi una semana del mazazo que implicó para sus aspiraciones el resultado de la segunda ronda de votaciones informales del Consejo de Seguridad, este jueves la expresidenta Michelle Bachelet superó un nuevo diálogo interactivo en la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas.

La otrora dos veces jefa de Estado chilena expuso en el diálogo virtual “The Future of Global Leadership”, encuentro organizado por el World Governments Summit, que reunió de manera telemática a los candidatos al máximo cargo del organismo multilateral.

En el foro, la socialista y sus contendores para suceder al portugués António Guterres abordaron los principales desafíos de la ONU y de los liderazgos globales, así como las capacidades que requieren los gobiernos para enfrentar un escenario internacional cada vez más complejo. La modalidad fue de conversaciones individuales con el ministro de Estado de Inteligencia Artificial y Economía Digital de Emiratos Árabes Unidos, Omar Sultan Al Olama.

Bachelet volvió a relevar la necesidad de renovar Naciones Unidas y destacó como uno de los focos de su campaña el reforzamiento del multilateralismo.

“Creo que el mundo no percibe esto como algo relevante porque, a menudo, se observa una actuación algo lenta o una falta de acción cuando más se necesita. Sin embargo, considero que el multilateralismo es fundamental, ya que los problemas que debemos afrontar no pueden ser resueltos por ningún país en solitario”, dijo.

A eso agregó que es preciso determinar qué tipo de ONU se requiere para el nuevo mundo que está surgiendo. “Estoy profundamente convencida de que el secretario general debe actuar con imparcialidad y neutralidad; esa es la única vía para generar o restaurar la confianza”, remarcó.

La expresidenta planteó que al interior de Naciones Unidas es necesario reformar sus principales órganos.

“Lo que necesitamos es un sistema multilateral más representativo, más eficaz y más cercano a la realidad de las personas. Esto implica reformar instituciones que ya no reflejan fielmente el mundo actual, incluido el Consejo de Seguridad, y garantizar que los países ajenos a los principales centros de poder estén verdaderamente representados”, apuntó.

Sobre el perfil que debe tener el secretario general, sostuvo que “debe ser también una voz moral y estar presente en muchos conflictos”.

Bachelet participó del diálogo interactivo mientras se encuentra en un nuevo periplo internacional, que por estos días la tiene en México, donde arribó este martes. El país norteamericano y Brasil son los patrocinantes de su cruzada a la ONU, luego que el Presidente José Antonio Kast decidió retirar el apoyo de Chile al llegar a La Moneda.

En Ciudad de México, ayer miércoles fue protagonista en la presentación del informe “Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva geopolítica”, de la Comisión de la Cepal sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo.

Además, está a la espera de concretar una cita con la Presidenta Claudia Sheinbaum, que ya planteó que se deben revisar las opciones de éxito de la candidatura de la chilena. Esto, luego que en el segundo sondeo que mide los posibles apoyos Bachelet quedó en un virtual penúltimo lugar.

La exmandataria igualmente tiene en la mira viajar pronto a Brasil, donde espera concretar un encuentro con el Presidente Lula da Silva, que hasta ahora ha mantenido el respaldo para continuar con la nominación.