Kast por traspié en plan Cancerbero: “Trasladamos al crimen organizado y nos ponen un recurso”

El Presidente José Antonio Kast fue parte este jueves de la ceremonia de conmemoración del Día del Camionero, junto con los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y Transportes, Louis de Grange, además del subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler.

En la instancia, que se desarrolló en Las Condes, el mandatario se refirió al traspié que sufrió la denominada “Operación Cancerbero” del gobierno.

Esto, posterior a que el Juzgado de Garantía determinara que el “Clan Chen”, que fue trasladado a la nueva cárcel La Laguna en Talca, retorne al penal de Alto Hospicio.

JOSE ROBLES/ATON CHILE

Ayer, cuando se destapó el hecho, autoridades de gobierno fueron tajantes al respaldar la labor de Gendarmería en la operación. Este jueves Kast reforzó esa postura.

“Estamos haciendo muchas cosas, estamos interviniendo fuertemente en algunos barrios, se están haciendo operativos en las cárceles, estamos haciendo traslados, a pesar del hacinamiento que hay en las cárceles, pero nos encontramos con problemas”, planteó.

En esa línea continuó: “Trasladamos crimen organizado y nos ponen un recurso”.

“¿Dónde queda la autoridad de Gendarmería“, cuestionó el Presidente.