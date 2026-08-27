Formalizarán a interno de la cárcel de Chillán por homicidio de otro preso apuñalado durante la madrugada

La Fiscalía de Ñuble instruyó a la Policía de Investigaciones diligencias por el homicidio de un interno del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán.

La víctima es Daniel Contreras Gutiérrez, de 26 años, que estaba cumpliendo una condena por diversos delitos contra la propiedad y fue apuñalado al interior del penal.

El autor es otro interno de la cárcel por el que el Ministerio Público solicitará audiencia para su formalización.

El ataque se registró pasada las 1.00 horas de este jueves y motivó el inmediato traslado de la víctima hasta el Hospital Herminda Martin, en Chillán, recinto asistencial en que se constató el deceso del interno producto de una herida penetrante cardiaca causada con arma blanca.

Por disposición del ente persecutor, detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI, apoyados por peritos del Laboratorio de Criminalística de la institución, efectúan pericias.

El cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal de Chillán, con el fin de realizarle la autopsia de rigor.

Gendarmería, en tanto, instruyó la realización de una investigación interna para contribuir con el esclarecimiento de los hechos.