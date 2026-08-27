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    Adiós al amarillo flúor: la U presenta su tercera camiseta con un llamativo diseño

    El equipo estudiantil vuelve al color rojo. La presencia protagónica del chuncho destaca en la indumentaria.

     

    En Universidad de Chile intentan dar vuelta la página tras perder el Superclásico. Por lo mismo, durante la mañana de este jueves, el equipo que entrena en La Cisterna lanzó su tercera camiseta, dejando atrás el amarillo flúor que los acompañó durante la temporada pasada.

    La nueva indumentaria destaca por su color rojo y por la presencia protagónica del chuncho a lo largo de toda la mitad superior de la indumentaria. Uno de los símbolos más reconocidos de Universidad de Chile, que históricamente ha acompañado al club desde su escudo.

    La camiseta de Universidad de Chile se encuentra disponible en tiendas Adidas a partir del jueves 27 de agosto.

    Más sobre:FútbolUniversidad de Chile

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