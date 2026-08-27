SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    Repasa la victoria de Tomás Barrios y Christian Garin en la qualy del US Open

    Gago enfrentó al británico Toby Samuel y el sureño se midió con el español Daniel Rincón en el último escollo antes de ingresar a la lista definitiva del torneo estadounidense. Revive todos los detalles de ambos partidos en el siguiente relato virtual.

    Barrios y Garin buscan avanzar en el US Open.
    TenistaSet 1Set 2Set 3
    Christian Garin640
    Toby Samuel465
    TenistaSet 1Set 2
    Tomás Barrios66
    Daniel Rincón43

    Hasta la próxima

    Vive todo el tenis en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).

    Se retira

    Garin finalmente toma la decisión de reanudar el partido y se retira de Abierto de Estados Unidos.

    Siguen las lluvias

    El final del partido ahora se reprograma para no antes de las 18:15 horas.

    Horario

    El duelo se reanudará después de las 17:30 de la tarde.

    Suspensión

    Nuevamente, la lluvia se deja caer con fuerza en Nueva York y el duelo está en pausa.

    Interrupción

    Las precipitaciones suspenden nuevamente el duelo de Garin.

    A un punto

    Samuel mantiene su servicio y queda a un punto de ganar el set y el partido.

    Otro quiebre

    Garin no logra meterse en el partido y recibe un segundo break en la tercera manga.

    Victoria

    Barrios gana su servicio, se queda con el set, el partido y lo más importante, el acceso al cuadro principal del US Open.

    Nuevo quiebre

    Samuel -otra vez- se queda con el servicio de Garin y se adelanta en el tercer set.

    Sirve para el partido

    Barrios debe quedarse con su saque para ganar el partido y meterse en el cuadro principal del US Open.

    Atención

    Barrios se pone 5-2 arriba y se le quiebra su servicio a Rincón, se queda con el set y el partido.

    Revés para Garin

    Samuel le quiebra el servicio y se queda con la segunda manga.

    Quiebre

    Barrios se queda con el servicio de Rincón y da un paso gigante para llevarse el partido.

    Atención

    Si Samuel se queda con el servicio de Garin, se lleva el segundo set e iguala el partido.

    Reinicio

    Garin y Barrios ya retomaron sus partidos ante Samuel y Rincón.

    Vuelven los jugadores

    Se secó la cancha y los tenistas ya se aprontan a reanudar los partidos de la qualy del US Open.

    Horario reanudación

    La organización del US Open estima que los partidos se retomarán a partir de las 15 horas.

    Suspendidos

    Temporalmente, se encuentran en pausa ambos encuentros por las precipitaciones.

    Lluvia

    En el mejor momento de los chilenos, las precipitaciones suspenden -momentáneamente- ambos encuentros.

    Iguala

    Garin logra equiparar la segunda manga y va por los puntos que le entreguen los pasajes al cuadro principal.

    Quiebre

    Garin se mantiene en la pelea por el segundo set. Quiebra y sirve para igualar.

    Parte mal

    Garin pierde su servicio y luego Samuel ratifica el quiebre.

    Quiebre y set

    Barrios logra quedarse con el servicio de Rincón y se lleva la primera manga.

    Va por el quiebre

    Barrios debe quedarse con el servicio de Rincón y se llevará el set.

    Set para Garin

    El último punto fue más duro de lo esperado, pero el chileno mantuvo su servicio y se quedó con la primera manga del partido.

    Quiebre

    Lamentablemente, Garin no mantiene su servicio y se pierde la primera chance de ganar el set.

    Resiste

    Barrios se saca de encime un 15-40 y luego otro punto de quiebre y mantiene su servicio.

    Otro quiebre

    Garin nuevamente se queda con el servicio de Samuel y saca para ganar el set.

    Chance perdida

    Barrios tuvo dos puntos de quiebre a su favor y no logró concretarlos.

    Ratifica

    Garin se queda con su servicio y así queda en ventaja por 2-0.

    Quiebra Garin

    El chileno inicia el partido quedándose con el servicio del británico.

    Comienzan los partidos

    Tras un retraso por lluvia, ambos juegos se inician en Estados Unidos.

    Buenos días

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera

    Más sobre:US OpenChristian GarinTomas BarriosQualy Us OpenAbierto Estados UnidosTenisGrand SlamChile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cifra de desaparecidos tras inundaciones en Nepal aumenta significativamente hasta casi 2.000

    Detienen a yerno de mujer de 60 años que murió apuñalada en Pichidegua: fue capturado tras denunciar el robo de su automóvil

    Trump afirma que EE.UU. llegó a un acuerdo con Venezuela para tomar el control de 65 mil millones de barriles de sus reservas de petróleo

    En prisión preventiva quedan el Turko y el Gocho del Tren de Aragua por secuestro con homicidio de Ronald Ojeda

    Pavez descarta cualquier relación del gobierno con Cerimedo: “No hay vínculo alguno que podamos reconocer y explicar”

    Único oferente por casino de Pucón compra el Gran Hotel de la ciudad en más de $15 mil millones

    Lo más leído

    1.
    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    2.
    Vozinha se lleva el rating: las marcas de audiencia que rompió el debut del caboverdiano en Colo Colo

    Vozinha se lleva el rating: las marcas de audiencia que rompió el debut del caboverdiano en Colo Colo

    3.
    “Reincide en conductas lesivas para la industria”: la denuncia con que la U exige la máxima pena contra Javier Correa

    “Reincide en conductas lesivas para la industria”: la denuncia con que la U exige la máxima pena contra Javier Correa

    4.
    Dónde y qué hora ver a Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Inter Miami de Lionel Messi

    Dónde y qué hora ver a Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Inter Miami de Lionel Messi

    5.
    Conoce a los rivales de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open

    Conoce a los rivales de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open

    6.
    El desahogo de Alexis Sánchez tras sus primeras semanas en Canadá: “No siempre es fácil, pero cada paso suma”

    El desahogo de Alexis Sánchez tras sus primeras semanas en Canadá: “No siempre es fácil, pero cada paso suma”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Detienen a yerno de mujer de 60 años que murió apuñalada en Pichidegua: fue capturado tras denunciar el robo de su automóvil
    Chile

    Detienen a yerno de mujer de 60 años que murió apuñalada en Pichidegua: fue capturado tras denunciar el robo de su automóvil

    En prisión preventiva quedan el Turko y el Gocho del Tren de Aragua por secuestro con homicidio de Ronald Ojeda

    Pavez descarta cualquier relación del gobierno con Cerimedo: “No hay vínculo alguno que podamos reconocer y explicar”

    Único oferente por casino de Pucón compra el Gran Hotel de la ciudad en más de $15 mil millones
    Negocios

    Único oferente por casino de Pucón compra el Gran Hotel de la ciudad en más de $15 mil millones

    Ganancias de Ripley suben 59% ante positivo efecto de revalorización de propiedades

    Toesca tomará el control de la sanitaria Suralis

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?
    Tendencias

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City

    Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico

    Complica a la U. de Concepción: Cobresal festeja con 10 ante Palestino y sale de la zona de descenso
    El Deportivo

    Complica a la U. de Concepción: Cobresal festeja con 10 ante Palestino y sale de la zona de descenso

    Conoce a los rivales de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open

    Dónde y qué hora ver a Marcelino Núñez en la Premier League en el Manchester United vs. Ipswich Town

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura
    Cultura y entretención

    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura

    De la Transición a la pandemia: los vertiginosos 28 años de la Gran Cumbre Guachaca

    Mad Professor: la leyenda del dub y la electrónica viene a Chile

    Cifra de desaparecidos tras inundaciones en Nepal aumenta significativamente hasta casi 2.000
    Mundo

    Cifra de desaparecidos tras inundaciones en Nepal aumenta significativamente hasta casi 2.000

    Trump afirma que EE.UU. llegó a un acuerdo con Venezuela para tomar el control de 65 mil millones de barriles de sus reservas de petróleo

    Xi Jinping culmina la purga del que fuera su principal asesor en el Ejército chino expulsándolo del Parlamento

    ¿Ser flaca es el outfit?
    Paula

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”