Repasa la victoria de Tomás Barrios y Christian Garin en la qualy del US Open
Gago enfrentó al británico Toby Samuel y el sureño se midió con el español Daniel Rincón en el último escollo antes de ingresar a la lista definitiva del torneo estadounidense. Revive todos los detalles de ambos partidos en el siguiente relato virtual.
|Tenista
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Christian Garin
|6
|4
|0
|Toby Samuel
|4
|6
|5
|Tenista
|Set 1
|Set 2
|Tomás Barrios
|6
|6
|Daniel Rincón
|4
|3
Hasta la próxima
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Se retira
Garin finalmente toma la decisión de reanudar el partido y se retira de Abierto de Estados Unidos.
Siguen las lluvias
El final del partido ahora se reprograma para no antes de las 18:15 horas.
Horario
El duelo se reanudará después de las 17:30 de la tarde.
Suspensión
Nuevamente, la lluvia se deja caer con fuerza en Nueva York y el duelo está en pausa.
Interrupción
Las precipitaciones suspenden nuevamente el duelo de Garin.
A un punto
Samuel mantiene su servicio y queda a un punto de ganar el set y el partido.
Otro quiebre
Garin no logra meterse en el partido y recibe un segundo break en la tercera manga.
Victoria
Barrios gana su servicio, se queda con el set, el partido y lo más importante, el acceso al cuadro principal del US Open.
Nuevo quiebre
Samuel -otra vez- se queda con el servicio de Garin y se adelanta en el tercer set.
Sirve para el partido
Barrios debe quedarse con su saque para ganar el partido y meterse en el cuadro principal del US Open.
Atención
Barrios se pone 5-2 arriba y se le quiebra su servicio a Rincón, se queda con el set y el partido.
Revés para Garin
Samuel le quiebra el servicio y se queda con la segunda manga.
Quiebre
Barrios se queda con el servicio de Rincón y da un paso gigante para llevarse el partido.
Atención
Si Samuel se queda con el servicio de Garin, se lleva el segundo set e iguala el partido.
Reinicio
Garin y Barrios ya retomaron sus partidos ante Samuel y Rincón.
Vuelven los jugadores
Se secó la cancha y los tenistas ya se aprontan a reanudar los partidos de la qualy del US Open.
Horario reanudación
La organización del US Open estima que los partidos se retomarán a partir de las 15 horas.
Suspendidos
Temporalmente, se encuentran en pausa ambos encuentros por las precipitaciones.
Lluvia
En el mejor momento de los chilenos, las precipitaciones suspenden -momentáneamente- ambos encuentros.
Iguala
Garin logra equiparar la segunda manga y va por los puntos que le entreguen los pasajes al cuadro principal.
Quiebre
Garin se mantiene en la pelea por el segundo set. Quiebra y sirve para igualar.
Parte mal
Garin pierde su servicio y luego Samuel ratifica el quiebre.
Quiebre y set
Barrios logra quedarse con el servicio de Rincón y se lleva la primera manga.
Va por el quiebre
Barrios debe quedarse con el servicio de Rincón y se llevará el set.
Set para Garin
El último punto fue más duro de lo esperado, pero el chileno mantuvo su servicio y se quedó con la primera manga del partido.
Quiebre
Lamentablemente, Garin no mantiene su servicio y se pierde la primera chance de ganar el set.
Resiste
Barrios se saca de encime un 15-40 y luego otro punto de quiebre y mantiene su servicio.
Otro quiebre
Garin nuevamente se queda con el servicio de Samuel y saca para ganar el set.
Chance perdida
Barrios tuvo dos puntos de quiebre a su favor y no logró concretarlos.
Ratifica
Garin se queda con su servicio y así queda en ventaja por 2-0.
Quiebra Garin
El chileno inicia el partido quedándose con el servicio del británico.
Comienzan los partidos
Tras un retraso por lluvia, ambos juegos se inician en Estados Unidos.
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