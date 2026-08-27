La prensa mundial reacciona al estreno de Vozinha en Colo Colo

Nunca un partido de la Copa Chile había sido noticia en los medios de comunicación deportivos más destacados de cada país. Sin embargo, la presencia de Vozinha cambió por completo la relevancia de un duelo en el que Colo Colo ya estaba clasificado en su grupo y su rival, Unión Española, ya eliminado. El Cacique cumplió: goleó a los hispanos por 3-0 con goles de Maximiliano Romero, Marcos Bolados y el adolescente Felipe Raipán, pero las fotos y portadas fueron para el meta de Cabo Verde en su estreno.

Por ejemplo, el prestigioso The Washington Post tituló en Estados Unidos: “Vozinha, figura mundialista, debuta con el Colo Colo”. En el interior de su nota, escribieron: “El portero Vozinha —quien destacó durante el debut de Cabo Verde en la Copa del Mundo— finalmente debutó el miércoles con el poderoso club chileno Colo Colo en un partido de la Copa Chile contra la Unión Española”.

Por su parte, el medio británico The Independent también elaboró un artículo sobre lo sucedido en el Estadio Nacional: “El portero Vozinha, quien causó sensación con el debutante Cabo Verde en el Mundial concluido el mes pasado, hizo el miércoles su primera aparición con la camiseta del Colo Colo, tres semanas después de desembarcar en Chile tras asegurar un contrato gracias a su asombroso desempeño en la arena mundialista”.

En Sudamérica, el medio Depor, en Perú, publicó: “¡Llegó el debut! Vozinha dejó su arco invicto en su primer partido con Colo Colo por la Copa Chile".

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

En la crónica ahondaron más sobre el contexto en que se produjo este estreno: “Vozinha hizo su ansiado debut con la camiseta de Colo Colo: luego de algunos partidos donde incluso le tocó ser suplente, finalmente el arquero de Cabo Verde en el Mundial 2026 se paró bajo los tres palos ante Unión Española por la Copa Chile. Fue victoria para el ‘Cacique’ por 3-0 y el portero, que no tuvo mucho trabajo, dejó su valla invicta y fue aplaudido y ovacionado por la hinchada ‘alba’. Ahora el futbolista de 40 años espera lograr su ansiado estreno en el campeonato chileno”.

En tanto, el sitio TUDN, en México, informó el estreno del meta de Cabo Verde con el siguiente titular: “Vozinha debuta con Colo Colo en goleada a Unión Española en la Copa Chile. Y, por último, en República Dominicana, el Diario Libre escribió: ”Debut soñado en Chile: Vozinha deja su arco en cero y se gana a la hinchada de Colo Colo".