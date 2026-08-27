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    Ascienden a 270 los muertos por las inundaciones en el norte de Nepal

    Ademása han cifrado en 579 los viajeros desaparecidos en las zonas afectadas, de los cuales 466 son extranjeros y 113 de origen nepalí.

    Por 
    Europa Press
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    Las autoridades de Nepal han elevado este jueves a 270 los muertos a causa de las inundaciones registradas el miércoles a causa de una fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China, un suceso que deja más de 30 heridos y cientos de desaparecidos.

    La Policía de Nepal ha indicado en un balance publicado a través de redes sociales que hasta ahora se han recuperado 108 cadáveres en el distrito de Chitwan, epicentro de las labores de búsqueda y rescate. Asimismo, ha recalcado que 33 personas han sido hospitalizadas y ha elevado a más de 3.300 los agentes desplegados en las zonas afectadas.

    A estas cifras se suman al menos tres muertos y cerca de 560 desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros, en territorio chino, tal y como han señalado este mismo jueves las autoridades del gigante asiático.

    Por su parte, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, citando a las autoridades turísticas del país, ha cifrado en 579 los viajeros desaparecidos en las zonas afectadas, de los cuales 466 son extranjeros y 113 de origen nepalí.

    Previamente, la Junta de Turismo de Nepal había indicado a medios locales que cerca de 400 turistas, todos ellos peregrinos que se dirigían al monte Kailash, en Tíbet, se encontraban en paradero desconocido ante la imposibilidad de comunicarse a medida que continúan las inundaciones.

    En la mañana de este jueves, el primer ministro nepalí, Balendra Shah, ha informado en un mensaje en redes que su Ejecutivo ha intensificado “desde primera hora” los trabajos de búsqueda, rescate y ayuda humanitaria en las zonas afectadas. Un ejemplo de ello ha sido el despliegue de helicópteros no solo del Ejército de Nepal sino también del sector privado, amén de equipos terrestres.

    “Para ayudar a los ciudadanos en situación de riesgo, el Ejército nepalí entregó anoche suministros de ayuda humanitaria, entre los que se incluían alimentos básicos, tiendas de campaña y medicamentos”, ha especificado Shah.

    En todo caso, las autoridades del país han pedido a los turistas mantener la calma, estar informados y seguir en todo momento las instrucciones oficiales de seguridad dadas por la autoridad pertinente.

    La devastadora inundación y deslave habría estado causada por “el colapso de un glaciar” río arriba, según ha indicado este jueves el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que ha declarado que las imágenes por satélite estudiadas han llevado a la conclusión de que “no tuvo lugar un terremoto” en la zona que pueda estar vinculado con la catástrofe.

    Más sobre:NepalInundacionesChina

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