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    China alerta de “riesgos y desafíos” en su relación con Estados Unidos a un mes de la visita de Xi Jinping

    El ministro de Exteriores de China ha indicado que a pesar de que se ha producido una “mejoría” en las relaciones, lo cual “sirve a los intereses de ambos países”, aún quedan cuestiones de gran relevancia por resolver.

    Por 
    Europa Press

    El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha alertado este jueves de que aún existen “riesgos y desafíos” en el marco de su relación bilateral con el Gobierno de Estados Unidos, unas declaraciones que llegan a un mes de que el presidente chino, Xi Jinping, realice una visita al país norteamericano.

    Wang, que se ha reunido con el embajador de Estados Unidos en el país, David Perdue, ha indicado que a pesar de que se ha producido una “mejoría” en las relaciones, lo cual “sirve a los intereses de ambos países”, aún quedan cuestiones de gran relevancia por resolver.

    Así, ha afirmado que bajo el liderazgo de los dos jefes de Estado, las partes trabajan para construir una relación “constructiva, estratégica y estable entre China y Estados Unidos”, según recoge un comunicado del Ministerio de Exteriores.

    “Los hechos demuestran que mejorar y desarrollar las relaciones entre China y Estados Unidos, coexistir pacíficamente sobre la base del respeto mutuo y, en última instancia, lograr una cooperación mutuamente beneficiosa, redunda en el interés fundamental de ambos pueblos y satisface las expectativas comunes de la comunidad internacional”, ha aclarado.

    No obstante, ha hecho hincapié en que los dos países “deben implementar el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, centrarse en la agenda establecida, gestionar adecuadamente las diferencias, eliminar las injerencias y superar los obstáculos, además de promover el desarrollo estable, saludable y sostenible de las relaciones entre China y Estados Unidos”.

    Por su parte, el embajador estadounidense ha destacado la importancia de estas conversaciones, las cuales ha descrito como “productivas”, y ha dicho estar “trabajando de forma conjunta para lograr una relación constructiva con estabilidad estratégica, justicia y reciprocidad”, tal y como ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales.

    La reunión ha tenido lugar pocos días después de que Washington amenazara con imponer sanciones a los socios comerciales de Irán, unas medidas que afectarían directamente a China, uno de los principales compradores de petróleo iraní.

    Las partes siguen inmersas en una disputa arancelaria que de momento ha quedado suspendida hasta el mes de noviembre, un asunto que probablemente abordarán ambos líderes durante su encuentro en septiembre.

    Más sobre:ChinaEstados UNidosRelaciones

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