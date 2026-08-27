La advertencia de Habitat por futuros castigos a las AFP por rentabilidad: “Comercialmente es catastrófico”

Los actuales cinco multifondos (A, B, C, D, y E) de las AFP serán reemplazados el próximo 1 de abril de 2027, por diez fondos generacionales en los que los afiliados serán agrupados según su año de nacimiento. Se trata del mayor cambio al régimen de inversión de las AFP.

Las reglas sobre cómo funcionará este nuevo esquema fue publicado por la Superintendencia de Pensiones para consulta pública el pasado 3 de julio, de acuerdo a lo que ordenó la reforma previsional de 2025. Ese periodo de consulta ya terminó, y a más tardar el martes de la próxima semana el regulador deberá dictar la normativa definitiva.

Ad portas de que ello ocurra, la Universidad Santo Tomás organizó un conversatorio sobre el tema, donde participaron el exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías; el gerente de inversiones de AFP Habitat, Rodrigo Nader; y la exdirectora general de Estudios de la CMF, Nancy Silva.

Abrió las exposiciones Macías. Entre otras cosas, concluyó que “la arquitectura del régimen de inversiones es correcta. Y es un mérito de la Superintendencia de Pensiones haberlo hecho así, porque era muy difícil poder plasmar esto en un régimen”.

Pablo Vásquez R.

Pero Macías también alertó que ”hay ajustes paramétricos muy importantes que hay que hacer. Tal como quedó definido, está muy estrecho, y las AFP no pueden usar sus capacidades para competir”.

Entre otras cosas, en su presentación también señaló que “es de amplia relevancia fortalecer la institucionalidad de la Superintendencia de Pensiones, transformándola en órgano colegiado. Tal vez la reforma al mercado de capitales podría considerarlo”.

Cuando llegó el turno del gerente de inversiones de AFP Habitat, el primer tema de fondo que abordó fue el de los premios y castigos que estableció la reforma previsional y que aterrizó el regulador en el borrador. “El castigo, más allá de lo monetario, de lo económico, es comercialmente catastrófico, o sea, en la industria hedge fund existe el premio, no el castigo, yo nunca he visto castigos”, dijo Nader.

Explicó que “el castigo, en realidad, tiene implicancias en los parámetros del régimen, y el castigo te obliga a benchmarkearte muchísimo, porque es catastrófico no sólo comercialmente para la AFP, sino que para el equipo de inversiones, para mí y mi equipo. No podemos tener castigos, punto”.

Por otro lado, argumentó que el premio “tampoco es tan bueno, porque tengo que salir a decirle a mis afiliados que les voy a descontar plata de su valor cuota, porque renté más que un índice, que es el que es, además lo definí yo, y tal vez renté menos que la AFP de al lado. Entonces, es muy raro el premio, y además esto voy a tener que anunciarlo (...) dando espacio y tiempo para que los afiliados se cambien de AFP, y no paguen el premio. Entonces, es un concepto muy raro (...) Pero yo creo que por la vía de los parámetros se pueden resolver alguna de esas cosas”.

Otra de las alertas que hizo Nader respecto de cómo quedó el borrador de norma, es sobre el glidepath. “El punto en el cual empieza a bajar el riesgo de manera importante en el borrador es desde los 40 años. En nuestros comentarios propusimos que fuera al menos desde los 45, y en realidad yo creo que debería ser bastante más allá”, planteó.

También en alusión al riesgo, el gerente de inversiones de Habitat añadió que desde “cierto punto hacia adelante, se pone excesivamente conservador”. El ejemplo que a su juicio “es el más relevante”, es el de los activos alternativos. “La propuesta de régimen crea esta categoría de activos de crecimiento que es nueva, y que nosotros celebramos (...) Pero creo que, involuntariamente, al agrupar los activos alternativos, todos, como activos de crecimiento, se produce un retroceso”, puntualizó. Sobre este tema también dijo que, en general, el límite definido para alternativos “es bajo”.

En cuanto al ancho definido para las bandas en que podrán invertir las AFP alrededor del benchmark definido, o las métricas de tracking error e information ratio, Nader sostuvo: “Creo que hay una sola cosa que importa, que es el castigo. El riesgo que yo voy a estar dispuesto a tomar tiene que ver con la probabilidad de sufrir un castigo. Todos los otros límites y bandas que haya son referenciales o secundarios respecto de eso”.

Agregó que “cuando se publicó el borrador de régimen, y nos dijeron, ‘mira, estas son las carteras de referencia’, y en particular se publicó una cartera de referencia propuesta para las acciones chilenas (Infoces), y uno ve la lista de acciones que están en ese índice, y mira lo que pasó con los precios de la bolsa en las semanas posteriores a la publicación de esa lista.... ¿Qué creen ustedes que pasó? Las (acciones) que tenemos que comprar subieron, las que tenemos que vender cayeron".

Entonces, manifestó que “eso se resuelve, en parte”, generando que “la necesidad o la obligación de acercarme a mis nuevas carteras sea más gradual”.

Asimismo, dijo que “hay mejoras técnicas” que se pueden aplicar, por ejemplo, “que no haya una lista de compras, porque al final el benchmark es una lista de compras, estamos obligados a comprarlo. Es permitir más diversidad”, como que las AFP puedan “elegir entre los siguientes tres índices, cuatro índices. Eso va a hacer que las AFP elijamos distintos índices, va a generar más diversidad, y debería limitar de manera importante esto que el mercado adivine lo que estamos obligados a hacer. Eso es algo que nosotros solicitamos y yo creo que debería ser fácil de implementar”.

Enfatizó, además, que “una banda más grande hace que todo eso se convierta en una guía, pero no en una obligación. Nosotros vemos mucho riesgo en que esto se convierta en una obligación”.

Finalmente, Nader señaló que la propuesta que hicieron “es que los mínimos se bajen, no se eliminen; tratar de abrir más la cancha, con una banda que sea consistente con esa cancha más grande, de modo que la responsabilidad sí sea de la AFP, de haberse movido bien en esa nueva cancha; y el regulador simplemente vele porque los límites de riesgo sean los adecuados, y no tenga esta presión por gestionar la lista de compras, que es un poco el riesgo que vemos nosotros”.