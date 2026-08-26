Las nuevas monedas chilenas son elaboradas por la Casa de Moneda de Canadá y su costo de producción baja a la mitad

Las monedas de $10 y $50 sufrirán modificaciones respecto de las piezas actuales por cuanto su peso, diámetro, canto y aleación de metales, cuya base será ahora de acero. Pero no serán los únicos cambios: también hay un nuevo proveedor.

Según comunicó el Banco Central, la denominación de $50 comenzará a circular en octubre de este año y la de $10 lo hará en enero de 2027.

El cambio más visible está en la moneda de $10: mantiene su diseño, pero reduce su diámetro de 21 a 18,7 milímetros y pesa 3,46 gramos. Además, incorpora un canto liso, característica que, de acuerdo con el instituto emisor, ayudará a distinguirla de otras denominaciones.

La moneda de $50, en cambio, conservará una apariencia muy similar a la actual: mantiene el diseño y el mismo diámetro, y su única variación física es el peso, que pasa de 7 a 6,5 gramos.

Sin embargo, estas monedas ya no las producirá la Casa de Moneda. La gerenta Tesorera del Banco Central, Cecilia Feliú, señaló que “en este caso en particular hicimos un proceso de licitación y ganó una empresa extranjera, la Casa de Moneda de Canadá, Royal Canadian Mint , que desarrolló la moneda e hizo esta primera producción. A futuro también vamos a licitar y nuevamente pueden participar proveedores internacionales y también el proveedor local, que es Casa de Monedas de Chile”.

Feliú indicó que en el proceso también estuvo la estatal local. “La Casa de Moneda participó, participó, pero en fondo la licitación tiene una serie de etapas y ganó esta Casa de Monedas extranjera”, indicó al ser consultada por la prensa.

“Las licitaciones en general implican aspectos técnicos y también precios, y fueron específicamente esas dos variables las que se consideraron para el desarrollo”, agregó.

Consultada respecto de los aspectos que inclinaron la balanza en la licitación y el resultado de los próximos concursos, Feliú señaló que se adjudicó por precio, y que a futuro el ganador de las licitaciones podría cambiar, pues “las monedas tienen una dinámica distinta que es el precio de los metales que influye mucho, las cantidades que estamos comprando y también depende de lo que esté pasando en la industria de producción”.

Reducir los costos

La gerenta Tesorera explicó que “el desarrollo de estas monedas surge de la necesidad de hacer más eficiente las monedas que tienen menor valor”, pues su confección, realizada a partir de acero, implica una reducción de costos.

Según Feliú, si bien “es difícil determinar un precio exacto, porque el precio de las monedas tiene diversas variables”, en promedio las nuevas monedas “tienen un costo un 50% inferior del que tenemos actualmente. En el caso de la de $50, la diferencia de precios es más fuerte, de un 70%, y en el caso de la de $10 es algo menor en un 30%”.

Respecto de la demanda, sostuvo que la moneda de $10 es la más demandada, “porque es la moneda que se usa para los vueltos. Esa demanda es del orden mensual de 20 a 25 millones de unidades al mes . Y en el caso de la moneda de $50, es una demanda menor que está entre 3 y 5 millones de monedas al mes”.

Según Feliú, a pesar de que, en los últimos años, y particularmente tras la pandemia, el uso de medios de pago electrónicos se disparó, el efectivo sigue teniendo un lugar relevante en la cadena de pagos.

En esa línea, explicó que la Encuesta Nacional de Uso y Preferencia del Efectivo, realizada por el Banco Central, señala que “el efectivo sigue siendo como un medio pago preferido para uso habitual, en un 64% en promedio nacional. Y si lo separamos con regiones, el número es más alto, un 72%. Por lo tanto, el efectivo sí ha bajado en el tiempo, pero sigue teniendo números que son relevantes”.