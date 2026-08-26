Darío Calderón entra en modo defensa en caso Junaeb: ficha a Samuel Donoso y pide proteger conversaciones con clientes

La mañana de este miércoles, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, se llevó a cabo una audiencia de cautela de garantías en el denominado caso Junaeb, en el que se indaga una presunta trama de corrupción en las licitaciones de los programas de alimentación escolar.

En ese contexto, esta jornada fue el estreno de la defensa de unos de los imputados en la causa, el reconocido abogado y lobbista, Darío Calderón. Hasta la sala 1003 del edificio B del Centro de Justicia, representando a Calderón, llegó su defensa, encabezada por el abogado, Samuel Donoso.

La primera diligencia de Donoso como defensa de Calderón, quien fue allanado durante la semana pasada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, fue solicitar una audiencia de cautela de garantías, instancia que dirigida por la jueza Daniela Guerrero. La principal petición de la defensa, según pudo conocer La Tercera, era que el tribunal limite las pericias del Ministerio Público respecto al teléfono de Calderón.

Según pudo conocer este medio, la defensa planteó que se limite el acceso a ciertas conversaciones y, consigo, se proteja la privacidad de sus clientes.

La petición de Calderón

Lo primero que planteó la defensa de Calderón, representada en la audiencia además por el abogado Gabriel Campos -del mismo estudio de Donoso- fueron reparos a la diligencia del Ministerio Público.

El abogado planteó que las incautaciones realizadas por el Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía se realizaron sin si quiera saber la razón por la que su cliente era investigado ni la calidad que tenía en dicha causa.

En ese sentido, plantearon que de la revisión de sus equipos tecnológicos existe una afectación a la privacidad de Calderón y la de sus clientes. Junto con esto, sostuvo ante el tribunal que la diligencia no es acotada sobre un determinado aspecto de la investigación, sino más bien un procedimiento amplio que involucra el celular donde el imputado ha mantenido “delicada” información respecto a sus prestigiosos clientes y su vida familiar privada.

Para argumentar aquello, la defensa usó como ejemplo lo sucedido con el teléfono de la senadora Karol Cariola (PC), donde el tribunal determinó limitar la extracción de información de parte del equipo.

Por lo mismo, la defensa de Calderón solicitó que primero se les de una copia del equipo para que los abogados también puedan revisarlo y que se excluya los registros familiares de la diligencia así como también que se revise únicamente lo que está relacionado a la causa y a los demás imputados. Además, que se les devuelva toda la información incautada que no tiene relación con la causa.

En respuesta, el Ministerio Público, representado por la fiscal del caso, Constanza Encina, pidió rechazar la petición de la defensa del imputado, argumentando que la cautela de garantías no es la vía idónea, así como también que invocar el secreto profesional no es suficiente para impedir la revisión de los equipos.

En réplica de aquello, Donoso calificó de “insólita” la posición de la Fiscalía luego de que Encina rechazara la posibilidad de que la defensa pudiera leer la solicitud de incautación. La persecutora insistió que la causa se mantiene reservada y que la normativa señala que puede permanecer así hasta que se formalice.

Por último, la defensa de Calderón apuntó a que había una situación desigual y planteó reparos a la reserva de parte de la Fiscalía, sosteniendo que el contenido del equipo de su representado “podría llegar a terceros”. Incluso, en su parte final, Donoso afirmó que “acá la CNI ya se acabó”.

Un reconocido abogado

Abogado de la Universidad de Chile y de pasado vinculado al PPD, Donoso es un reconocido penalista que ha encabezado mediáticas causas judiciales.

Su rol más reconocido durante los últimos años lo tuvo con la defensa del expresidente Sebastián Piñera en diversas causas judiciales que debió enfrentar el Mandatario. En particular, y a raíz de su último periodo, Donoso fue la defensa de Piñera en las causas del estallido social del 2019 así como también de aquellas investigaciones de la pandemia de Covid-19.

Además de ese caso, Donoso también representó a Patricio Contesse, exgerente general de SQM en la causa de presunto financiamiento ilegal de la política.

Junto con eso, Donoso también participó como defensa de casos como el caso Cascadas y ha participado en la defensa del exministro del Interior Andrés Chadwick o el senador Manuel José Ossandón. Ahora último también representa a la senadora Camila Flores (RN) quien enfrenta una imputación por fraude al Fisco y malversación.