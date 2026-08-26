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    Von der Leyen ofrece ayuda de la Unión Europea a Nepal tras las “devastadoras” inundaciones

    Las inundaciones han dejado al menos 22 personas muertas y cientos de desaparecidas.

    Por 
    Europa Press
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    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido ayuda de la Unión Europea a Nepal tras las “devastadoras” inundaciones registradas en el norte del país, que hasta el momento han dejado al menos 22 muertos y cientos de personas en paradero desconocido, y ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas.

    “Estamos preparados para movilizar ayuda europea”, ha afirmado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, en el que también ha detallado que el sistema satelital europeo Copernicus ya ha sido activado para ayudar a mapear las áreas afectadas en Nepal y apoyar la respuesta sobre el terreno.

    “Inundaciones devastadoras han golpeado comunidades en Nepal y China. Mis pensamientos están con todos los afectados, especialmente las familias que han perdido seres queridos o que aún esperan noticias. También pensamos en los valientes equipos de emergencia” ha indicado en un mensaje.

    Las inundaciones, provocadas por la crecida del río Bhotekoshi en el distrito de Rasuwa, un distrito montañoso del norte de Nepal cerca de la frontera con Tíbet, han dejado al menos 22 personas muertas y cientos de desaparecidas, según han informado este miércoles las autoridades del país.

    A lo largo del cauce del río, decenas de asentamientos e infraestructuras se han visto gravemente afectadas por el agua, que también ha provocado fuertes daños en China, al otro lado de la zona fronteriza, especialmente en el paso de Gyirong. El Ejército de Nepal ha indicado que, de momento, 88 personas han podido ser rescatadas con vida.

    Más sobre:NepalUnión EuropeaInundacionesVon der Leyen

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