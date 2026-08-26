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    Irán acusa a Estados Unidos de “aniquilar” el Derecho Internacional: “Canadá es uno de los que está aprendiendo la lección”

    “Ningún Estado decente que valore su soberanía e intereses nacionales aceptará la normalización de este grado de anarquía y acoso sistemático”, sostuvo el portavoz de la diplomacia iraní.

    Por 
    Europa Press
    Banderas de Irán y Estados Unidos. Foto: setav.org/archivo.

    El Gobierno de Irán ha acusado a Estados Unidos de “aniquilar las normas fundacionales del Derecho Internacional” con su guerra económica contra el país y ha advertido del impacto a nivel global de la normalización de este tipo de tácticas, agregando que “Canadá es uno de los que está aprendiendo la lección”, tras la imposición de aranceles al país por parte de Washington.

    “Estados Unidos anuncia el ‘Día D Económico’. Los que prefieren ser obedientes como sombras, dicen: ‘Esto está bien’. Pero esperen, no está bien en absoluto”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje publicado a través de redes sociales.

    “Cuando un matón declara que todos los bancos, empresas, puertos y gobiernos deben elegir entre obedecer los caprichos de Washington o enfrentarse a la venganza estadounidense, esto ya no se trata solo de Irán”, ha señalado. “Esto trata de aniquilar las normas más fundamentales del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, a saber, el respeto a la igualdad soberana y a la libre determinación de todos los Estados”, ha argumentado.

    Así, el portavoz de la diplomacia iraní ha destacado que “ningún Estado decente que valore su soberanía e intereses nacionales aceptará la normalización de este grado de anarquía y acoso sistemático”. Canadá es uno de los que ya está aprendiendo esta lección", ha ironizado, en plena disputa comercial y financiera entre Washington y Ottawa, impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

    En esta línea, el presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha vuelto a cargar contra el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, por su anuncio y ha advertido a Washington de que “esto no es Normandía”. “Esto es la noche de la improvisación y usted olvidó su propio guion”, ha ironizado. “El día del payaso”, ha zanjado.

    Estados Unidos, por boca de Bessent, anunció el lunes una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán, llegando a amenazar con sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país asiático, incluyendo a China, para alcanzar un aislamiento total de la economía iraní.

    Este paso de Washington llega además después de que terminara el plazo de 60 días que se dieron Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo global para el fin del conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero, si bien las partes no han logrado cerrar un pacto, con temores sobre un posible estallido de un nuevo conflicto a gran escala.

    Más sobre:IránEstados UnidosDonald TrumpDerecho Internacional

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