EE.UU. mata a cuatro personas en nuevo ataque contra embarcación en el Caribe

El Ejército de Estados Unidos informó este martes la muerte de cuatro personas tras atacar una embarcación en el mar Caribe, a la que acusó de estar involucrada en operaciones de narcotráfico.

El operativo fue ejecutado por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, creada recientemente para coordinar acciones contra los cárteles en la región y compuesta por los 18 países miembros de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas.

“La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ha ejecutado un ataque cinético letal contra una lancha rápida que operaba en rutas de narcotráfico establecidas en el Caribe”, informó en redes sociales el Mando Sur de Estados Unidos (Southcom).

El organismo militar aseguró contar con información de inteligencia que confirmaría la participación de la embarcación en el tráfico de drogas y señaló que “la operación ha resultado en la muerte de cuatro narcoterroristas”.

El comandante del Southcom, general Francis Donovan, sostuvo que la fuerza “está decidida a neutralizar el terror y la violencia de los cárteles en toda la región y en territorio estadounidense”.

Asimismo, afirmó que la nueva unidad “continúa ejecutando operaciones precisas y letales contra los cárteles”.

"Joint Task Force Western Hemisphere continues executing precise, lethal operations against the cartels. We will hunt, disrupt, and defeat these narco-terrorist networks. SOUTHCOM is resolved to neutralizing cartel terror and violence throughout the region and into the U.S.… pic.twitter.com/Kj4k9onYxx — U.S. Southern Command (@Southcom) August 26, 2026

Segundo ataque en tres días

La operación se produjo solo dos días después de otro ataque estadounidense contra una embarcación, esta vez en el Pacífico oriental, que dejó dos personas muertas.

En esa ocasión, las fuerzas estadounidenses señalaron que se trataba de una embarcación que también circulaba por rutas utilizadas para el narcotráfico y calificaron a sus dos ocupantes como “narcoterroristas”.

“Cuando ordené la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, fue precisamente con este propósito: acelerar, sincronizar y ejecutar acciones letales contra estas redes narcoterroristas desestabilizadoras”, sostuvo Donovan tras aquella operación.

Con ambos ataques, seis personas han muerto en las primeras dos operaciones letales atribuidas a la nueva fuerza conjunta.

Estas acciones se suman a la campaña militar que Estados Unidos viene desarrollando contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Considerando los 67 ataques realizados previamente, el balance asciende a 229 personas muertas.

La estrategia de la administración de Donald Trump ha generado cuestionamientos de sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos, que acusan al gobierno estadounidense de realizar ejecuciones extrajudiciales.

El Ejecutivo, en tanto, ha comunicado al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga y considera a las personas abatidas como “combatientes ilegales”. Bajo esa interpretación, sostiene que cuenta con facultades para efectuar ataques letales sin supervisión judicial, sobre la base de una determinación clasificada del Departamento de Justicia.