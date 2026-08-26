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    Política

    Delpiano cuestiona ausencia del FA y el PC en comisión para revisar arquitectura del Estado: “Aquí faltan miradas”

    La extitular de Defensa dijo que aceptó la noche del lunes participar en la instancia, tras conocer el llamado del ministro José García Ruminot, y planteó que el debate no debe partir de la premisa de reducir ministerios. “No hay ningún mandato para achicar el Estado”, aseguró.

    Por 
    Roberto Martínez
    22 JULIO 2025 RETRATO A LA MINISTRA DE DEFENSA, ADRIANA DELPIANO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    No abordará la discusión sobre funcionarios públicos ni una lista previamente definida de ministerios que deban desaparecer. Al menos así entiende la exministra de Defensa y Educación Adriana Delpiano el encargo que recibió del gobierno de José Antonio Kast al aceptar integrarse la noche del lunes a la comisión que deberá revisar la arquitectura del Estado.

    Invitada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, Delpiano se sumó a una comisión que tendrá 120 días para formular propuestas sobre la organización del Poder Ejecutivo, las que posteriormente serán derivadas al Congreso.

    La instancia estará presidida por Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública, y contará con 12 integrantes provenientes de distintos sectores políticos y ámbitos profesionales.

    Entre ellos figuran los exministros Nicolás Monckeberg, Gonzalo Blumel, Zarko Luksic, Osvaldo Andrade y Andrés Zaldívar; la expresidenta del Consejo Constitucional Beatriz Hevia; la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González; la expresidenta del PPD Natalia Piergentili; el exdiputado y expresidente de la UDI Ernesto Silva; Juan Antonio Urzúa y Delpiano.

    No. No hay ningún mandato para achicar el Estado, y lo pregunté expresamente”, afirmó en entrevista con CNN Chile, al ser consultada sobre si el gobierno había instruido a la comisión avanzar hacia un Estado más pequeño.

    La exministra sostuvo que, antes de determinar si corresponde reducir, fusionar o mantener reparticiones, se debería evaluar cómo funciona actualmente el Ejecutivo.

    “Yo no creo que haya que tener una postura a priori, sino que hay que ver qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal. Dónde nos topamos con otros ministerios”, explicó.

    Exministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Más que muchos o pocos ministerios”

    La comisión tiene como objetivo revisar la denominada arquitectura del Estado, pero Delpiano remarcó los límites del trabajo que se les encargó.

    Es una comisión para ver la arquitectura del Estado, no los funcionarios públicos. Es la arquitectura del Estado, del Ejecutivo, del gobierno central”, señaló.

    El análisis -según aseguró- no abarcará tampoco otros estamentos como el Poder Judicial, los municipios ni el Parlamento. Sí, afirma, contempla revisar la estructura de ministerios y subsecretarías, además de las competencias y la coordinación entre las distintas carteras.

    Para la otrora ministra, precisamente ese último punto debería ocupar un lugar central en el debate.

    “Más que muchos o pocos ministerios, yo creo que la delimitación exacta de las competencias de cada ministerio, y la articulación, es lo más importante”, sostuvo.

    Cuestiona ausencia del FA y el PC

    Delpiano también manifestó sus reparos respecto de la composición de la instancia. La exministra cuestionó que no estén el Frente Amplio y el Partido Comunista, pese a que ambas colectividades tienen representación parlamentaria.

    Si ya vamos a hacer una cosa transversal para tener las miradas de todos, aquí faltan miradas. No está el Frente Amplio, no está el Partido Comunista. Son dos partidos que están en el Parlamento”, afirmó a CNN Chile.

    Consultada sobre si ambas fuerzas deberían ser incorporadas, opinó que “yo creo que si vamos a ser transversales y pluralistas, hagámosla transversal y pluralista. No significa más que realmente conocer la opinión de todos y, por lo tanto, te facilita el trámite también después en el Parlamento”.

    El llamado que la llevó a aceptar

    La exministra explicó que su decisión de incorporarse a la comisión también estuvo influida por la declaración firmada por los alcaldes Jaime Bellolio (UDI) y Tomás Vodanovic (FA), en la cual llamaron en conjunto a construir acuerdos en siete áreas prioritarias para los próximos 30 años, con el fin de superar la confrontación política y elaborar una mirada que trascienda los gobiernos de turno.

    “Me impactó la carta y la actitud de los alcaldes en Tolerancia Cero, porque siento que hicieron un gran aporte, le dieron como aire a una situación que a veces se ve tan polarizada, tan empantanada”, sostuvo.

    En esa línea, planteó que el proceso debería evitar posiciones maximalistas y concentrarse en acuerdos de largo plazo.

    “Si tenemos que llegar a acuerdos hay cosas que hay que evitar. Primero, el tejo pasado. O sea, tú no puedes hacer política a partir del tejo pasado (…) Creo que eso nos hace daño, que eso pierde confianza y creo que hacer política en el mejor sentido de la palabra es cómo nos ponemos de acuerdo en temas que le importan al país, en temas que dibujan el futuro, lo que van a vivir nuestros hijos y nietos”, argumentó.

    Más sobre:Adriana DelpianoGobiernoMinisteriosArquitectura del EstadoFrente AmplioPartido ComunistaFAPCPolítica

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