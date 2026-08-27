Matthei vuelve a apuntar a Kast por bots y pone foco en cuentas desactivadas tras detención de Cerimedo

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), volvió a arremeter contra el Presidente José Antonio Kast por la presunta vinculación de su sector con cuentas utilizadas para atacarla durante la campaña y puso el foco en la desaparición de dos perfiles de X tras la detención en Bolivia del consultor argentino Fernando Cerimedo.

En entrevista con Radio Biobío, Matthei recordó la conversación que sostuvo con el ahora jefe de Estado en septiembre del año pasado.

Sus declaraciones se producen luego de que en las últimas semanas se conociera que Cerimedo reconoció haber trabajado en Chile por la opción Rechazo en el primer plebiscito constitucional.

En esa línea, Matthei aseguró que “hay una foto de este señor, Cerimedo, con la gente que estaba a cargo del equipo de José Antonio Kast”.

“Lo otro que llama la atención es que el mismo día o al día siguiente cuando (a Cerimedo) lo toman detenido en Bolivia (...) las dos cuentas principales de los republicanos, de trolleo de hacer daño, (...) desaparecen”, dijo Matthei, en referencia a las cuentas @drestrum_pi y @neuroc.

“Me llama la atención que se hayan bajado estas dos cuentas bot, es muy raro que se hayan bajado justo cuando toman a Cerimedo preso en Bolivia”, agregó Matthei.

Respecto de ambas cuentas de X, la exabanderada presidencial sostuvo que “eran claramente cuentas de ellos, no me cabe duda. Eran tan evidente pro Kast”.

En ese contexto, la exministra recordó una conversación que sostuvo con el entonces candidato Kast en septiembre del año pasado, cuando abordaron los ataques que denunciaba en redes sociales.

Matthei aseguró que “me lo dijo varias veces, en mi cara, mirándome a los ojos, que no tenía nada que ver con esas campañas”.

“No le creí nada. Y sigo no creyéndole nada”, afirmó respecto de la conversación que mantuvo con Kast.

Sobre el uso de este tipo de herramientas digitales en campañas políticas, Matthei sostuvo que “es una amenaza brutal sobre la democracia, cuando tú tienes un poder muy grande, que además tiene conexiones muy poderosas con periodistas, financistas en Estados Unidos, lo que tú te das cuenta que manipulan la opinión pública”.

“Instalan como si fueran verdades ideas que en realidad son falsas, son engaños, son mentiras, pero que la gente se las cree porque tienen una red tan amplia de amplificación, que te llega por todos lados la misma noticia, hasta que la das por cierta”, añadió la exministra del Trabajo.

En esa línea, Matthei aseguró que durante la campaña fue objeto de ataques sistemáticos a través de estas cuentas, mediante los cuales se le atribuyeron posturas que eran falsas, como haber sido autora de la reforma previsional del gobierno de Gabriel Boric o ser “de izquierda” así como de padecer alzheimer.