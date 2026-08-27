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    Estrecho de Magallanes: Kast visitará ejercicios militares en la zona austral en medio de tensión diplomática con Argentina

    La visita del Mandatario se dará durante la última semana del despliegue de los ejercicios militares realizados por la Armada y el Ejército en el extremo sur. Este miércoles el ministro Barros convocó a una reunión a nueve exministros de su cartera y además sostuvo una llamada con su par argentino con quien aclaró lo ocurrido.

    Por 
    José Carvajal Vega
     
    Juan Andrés Quezada
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La ciudad de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, ha sido el punto de encuentro del Ejército y la Armada para realizar, desde la semana pasada, una serie de ejercicios militares en la zona austral.

    Hasta esa misma zona llegará la próxima semana, según confirman fuentes de gobierno a La Tercera, el Presidente José Antonio Kast para conocer en primera persona los despliegues que está realizando tanto el Ejército como la Armada. Una operación de la que se espera que también participe el titular de Defensa, Fernando Barros.

    La visita al extremo sur se da en el contexto de la tensión diplomática de Chile con Argentina luego de que el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del país trasandino, el brigadier Gustavo Javier Valverde, planteara que ese país tiene soberanía sobre el estrecho de Magallanes, zona geográfica que está bajo total control chileno.

    Si bien la visita de Kast a las FF.AA. en la zona austral se dará en un contexto diplomático crispante, quienes saben de su viaje aseguran que estaba planeado con semanas de anticipación y que se agenda tras una invitación de las instituciones castrenses, las que todos los años realizan este tipo de ejercicios militares en esa zona del país.

    Si bien aún no se conocen detalles de la visita de Kast a Punta Arenas, se espera que participe de la Fuerza de Tarea Anfibia de la Armada. En dicho operativo, por estos días, se desplegó una escuadra, submarinos, la Aviación Naval, la Infantería de Marina y hasta el comando de Fuerzas Especiales para realizar tareas de patrullaje y ejercicios militares en los canales australes, incluido además el estrecho de Magallanes.

    Dicho despliegue también ha contado con la participación de integrantes del Ejército, institución castrense que -a su vez- también está realizando el ejercicio “Jaukén” (“fuego”, en selkman) el que año a año contempla ejercicios militares en tierra austral con unidades de artillería.

    Los dichos del brigadier Valverde han generado molestia tanto en el gobierno como en el Congreso y derivaron en que el Ejecutivo enviara una nota de protesta al país trasandino, el que salió a aclarar su postura respecto a la soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes.

    A pesar de que el gobierno ha destacado la respuesta de Argentina, igualmente algunas voces -incluso en el oficialismo- le han pedido al Ejecutivo endurecer el tono con el país vecino.

    La cita de Barros

    En paralelo, durante este miércoles, el ministro de Defensa recibió a nueve exministros de esta cartera, quienes participaron de un almuerzo junto a Barros. La cita, que se extendió por más de dos horas, tenía por objetivo, según señaló Defensa a través de un comunicado, “intercambiar experiencias y visiones respecto de los principales desafíos presentes y futuros de la Defensa Nacional”.

    De la cita convocada por Barros participaron los exministros de Defensa Francisco Vidal, Jaime Ravinet, Adriana Delpiano, Maya Fernández, Mario Desbordes, Alberto Espina, José Goñi, José Antonio Gómez y Jorge Burgos. Todos ellos, según explican fuentes de este medio, hablaron uno a uno respecto a los diferentes temas que se abordaron durante el encuentro.

    Si bien fue parte de la conversación, la situación respecto al estrecho de Magallanes fue sólo una de las temáticas. Durante el encuentro también se abordó el proyecto de ley respecto a las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), las adquisiciones de material militar, la reforma constitucional de seguridad propuesta por el gobierno y la situación con Estados Unidos sobre el Escudo de las Américas, donde Barros recibió el respaldo de sus antecesores.

    En todos ellos, cada exministro expresó su opinión y consejos respecto a las materias revisadas.

    Durante la tarde, además, según comunicó el ministerio, Barros tuvo una llamada telefónica junto a su par argentino, el teniente general Carlos Alberto Presti. Según informó la cartera, “Presti atribuyó dichas expresiones a una confusión y desprolijidad, precisando que el alto oficial aéreo de su país conoce la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia y que no está en discusión de que el Estrecho de Magallanes es chileno”.

    Junto con eso, el teniente general también le comunicó a Barros que “el canciller argentino, como el propio brigadier general Valverde tomarán contacto con sus respectivas contrapartes chilenas para aclarar lo ocurrido”.

    Desde Defensa señalaron que el ministerio Barros “valoró la franqueza y agradeció la voluntad de superar oportunamente esta situación de parte de las autoridades del gobierno trasandino (...) al mismo tiempo, coincidió con el ministro Presti en dar por superado el incidente”.

    “Declaración confusa”

    Tras el encuentro con los exministros, Barros señaló en TVN que “valoramos mucho la experiencia y la riqueza de conocimiento que tienen nueve exministros que concurrieron hoy día para discutir los temas de actualidad y nutrirnos de su experiencia y conocer cómo abordaron ellos determinados problemas”.

    Respecto a la situación de Magallanes, el ministro de Defensa sostuvo “que el estrecho es chileno y así lo dicen todos los tratados y todos los acuerdos internacionales. En esto no hay ninguna duda jurídica y es un tema que maneja la Cancillería”.

    Sobre lo mismo, el ministro Barros destacó que el Ministerio de Relaciones Exteriores “ha enviado un claro mensaje en ese sentido y no deberá haber duda. Ahora, dentro de la libertad de expresión hay personas que de repente salen con alguna declaración confusa, no agrega valor, no genera nada positivo para las relaciones, pero tampoco tiene la capacidad de deteriorar las relaciones que tenemos a nivel de Fuerzas Armadas de Chile y Argentina de alto nivel”.

    “Existen muy buenas relaciones a nivel de Fuerzas Armadas y a nivel de ministros de Defensa de ambos países y estamos en coordinación total”, concluyó Barros.

    Más sobre:Estrecho de MagallanesEjércitoArmadaJosé Antonio KastFernando Barros

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