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    Minsal suma nueva vacuna contra el neumococo ante aumento de casos de neumonía y meningitis en niños

    Desde el próximo 1 de septiembre, se aplicará una dosis que amplía la protección contra la bacteria, incorporando más tipos de neumococo. Eso sí, la mejora para adultos mayores sería en 2027.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El neumococo es una bacteria que provoca enfermedad neumocócica, la cual abarca desde infecciones leves hasta complicaciones graves y potencialmente mortales, como la neumonía, la meningitis y la sepsis. Una situación que preocupa, pues los casos relacionados a esta bacteria han ido en aumento. La buena noticia es que existe vacuna para prevenir estas infecciones y, de hecho, será actualizada por el Ministerio de Salud durante las próximas semanas.

    A partir del 1 de septiembre de 2026, se incorporará la vacuna neumocócica conjugada 20 valente (PCV20) al calendario de inmunizaciones, en lugar de la PCV13, manteniendo el esquema de vacunación en los menores.

    En palabras simples, la nueva vacuna ofrece una mayor protección, ya que amplía el número de tipos de neumococo frente a los que protege. En total, cubre 20, incluyendo algunos que no estaban contemplados en la versión anterior y otros que continúan circulando pese a las estrategias de vacunación implementadas hasta ahora.

    Así, los lactantes recibirán la vacuna a los dos y cuatro meses, además de una dosis de refuerzo al cumplir un año. En el caso de los prematuros, se mantendrá el mismo esquema, pero el refuerzo se administrará antes, a los seis meses.

    La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, destaca este cambio: “Es un avance en la protección de nuestros lactantes frente a enfermedades graves como la neumonía, la meningitis y la bacteriemia. Mientras más serotipos cubramos, más contribuimos también a la inmunidad de rebaño, protegiendo indirectamente a quienes tienen mayor riesgo de enfermar gravemente”.

    La subsecretaria también recalca que este cambio implica un ahorro de aproximadamente $ 180 millones respecto al costo de la vacuna anterior. “Es decir, estamos haciendo más por la salud de los niños y utilizando mejor los recursos públicos”, concluye.

    Consecuencias de la bacteria

    Desde 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al neumococo una bacteria que requiere especial atención debido a su resistencia a los antibióticos. Incluso, en Chile, los casos son monitoreados por las autoridades de salud y deben ser notificados obligatoriamente.

    Desde el inicio de la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad en el país, entre 2022 a 2025 se observa una tendencia creciente tanto del número de casos como de las tasas de incidencia, pasando de 400 casos en 2022, lo que equivale a dos casos por cada cien mil habitantes, a 773 casos en 2025, es decir, 3,8 casos por cada cien mil habitantes.

    En cuanto a la meningitis, - que también puede ser causada por el meningococo- también se ha elevado una preocupación. De hecho, ante el incremento estacional que habitualmente se registra durante el invierno y la primavera, el Minsal emitió una alerta para reforzar la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico precoz y las medidas de control.

    María Luz Endeiza, infectóloga pediátrica y jefa del Vacunatorio de Clínica Universidad de los Andes, explica que, aunque las cifras de casos pueden parecer bajas, la enfermedad puede tener consecuencias graves para la salud.

    “Los casos pueden parecer pocos, pero el problema es que el neumococo tiene una letalidad alta. Hay 17 muertes por cada 100 casos. Y el resto de los cuadros son graves. Muchos tienen ingreso a UCI y cuadros graves. Algunos quedan con secuelas neurológicas severas el resto de su vida: deterioro neurológico, hidrocefalia, hipoacusia, o sea, cierto grado de sordera, o ceguera. Entonces, es una enfermedad que, en sus distintas variantes, puede dejar secuelas graves”.

    Según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), los fallecimientos se concentraron principalmente en personas de 60 años y más, representando aproximadamente el 78% de las muertes en 2024 y 2025 observándose además un aumento de la tasa de letalidad, pasando del 5,4% a un 7,4% en este grupo entre ambos años.

    Eso sí, en este grupo etario la actualización de la vacuna no se espera sino hasta el próximo año. Durante la Cuenta Pública Participativa 2026, la ministra de Salud, May Chomali, sostuvo que, “para las personas mayores, vamos a mejorar el 2027 la protección contra el neumococo reemplazando la vacuna polisacárida 23-valente (PPSV23)”.

    Más sobre:SaludneumococoVacunameningitis

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