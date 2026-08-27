Daniel Garnero se defiende en la UC tras volver al triunfo ante Coquimbo: “No veo una crisis bajo ningún punto de vista”

La UC toma aire en la Liga de Primera. Daniel Garnero valoró la reacción de Universidad Católica para remontar ante Coquimbo Unido y quedarse con un triunfo por 2-1. El técnico destacó el cambio mostrado tras el descanso. “No solo estábamos imprecisos, tampoco fuimos determinantes. Hubo muchos duelos individuales ante un rival que tiene una virtud en esa disputa. Lamentablemente nos fuimos en desventaja con muy poca producción ofensiva”, explicó.

“Intentamos modificar, ser más profundos. Gracias a esa determinación tuvimos más posibilidades. Empatamos, luego lo pasamos a ganar y al cierre lo controlamos bien”, añadió.

La victoria coloca a la UC en el tercer lugar, a tres unidades de la U en la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores. “Por todo, necesitábamos ganar. Hay que afrontar la recta final de la mejor manera”, afirmó.

Garnero apuntó además al cambio en los duelos individuales y a la respuesta anímica del equipo después del entretiempo. “Yo tenía un entrenador que decía que jugar al fútbol es fácil, pero jugar muy bien no es tan sencillo. A nosotros nos costó. En el segundo tiempo nos encontramos mejor. Empezamos a ganar más disputas. Tuvimos la efectividad que en otros momentos nos faltó y eso nos dio seguridad. La parte anímica es fundamental. Nosotros tenemos objetivos muy claros por delante”, sostuvo.

Zampedri marcó el empate para la UC. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

El técnico también respondió a las críticas que ha recibido el equipo durante las últimas semanas. “Escuché mucho en estos días la palabra crisis. Nosotros no estamos en el torneo como quisiéramos, pero no veo una crisis deportiva bajo ningún punto de vista. Estamos lejos del líder, pero el segundo está a 13 puntos. Colo Colo sacó una ventaja muy grande, al principio injustificada, pero después agarró un rendimiento y hoy se está paseando en el torneo. Nosotros, Coquimbo y O’Higgins competíamos a nivel internacional, que no es sencillo. No creo que lo nuestro haya sido tan malo como muchos quisieron hacer ver. Sobre todo en la prensa y las redes sociales”, manifestó.

Garnero reconoció, de todas formas, que el rendimiento del equipo ha disminuido respecto de otros momentos de la temporada. “Bajamos un poco el nivel, pero es difícil sostener niveles altos. Si colectivamente volvemos a eso, vamos a ganar más partidos”, indicó.

Finalmente, el entrenador de Universidad Católica valoró el aporte de los jugadores que ingresaron en el complemento. “Coquimbo estuvo sólido porque nosotros no fuimos agresivos. Jugamos contra un gran rival, que si no lo inquietas, es muy difícil entrarle. Los muchachos que entraron lo hicieron de muy buena manera, colaboraron con la mejora. Estoy contento porque el plantel reaccionó para llevarnos los tres puntos”, cerró.