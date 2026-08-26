“Lo que más me dolió es que no sepa pronunciar mi nombre”: la respuesta de Claudio Borghi a Arturo Vidal

Claudio Borghi le responde a Arturo Vidal. El volante, a través de su canal de YouTube, criticó los comentarios del Bichi en el Superclásico para TNT Sports. “Mira lo que dice Borghi. Este es anticolocolino, hay que decirlo. Llevaba buena dirección... ¿Cómo va a llevar buena dirección eso? Ahí mismo se ve que es hombro”, comentó el futbolista cuando analizaba la jugada que derivó en el penal para la U durante el Superclásico.

Este martes, a través de la misma estación televisiva, el exentrenador se refirió a las palabras del King. “Evidentemente este penal, fue penal. Yo como colocolino debe decir que no era penal. Ese es mi problema”, comentó Borghi de entrada.

“Yo no soy tonto. No me voy a pelear con uno de los mejores jugadores de la historia de la Selección. Muchos me escribieron, como referente en Colo Colo. Pero yo no soy referente en Colo Colo”, añadió.

Luego se refirió a su cercanía con los albos. “Quiero decirle a la gente de Colo Colo que mi respeto está. Evidentemente, anticolocolino no soy. Pero no tengo la formación que tiene Marcelo (Ramírez) o la formación que tienen otros jugadores, de estar toda su vida en Colo Colo. Mi idea no es pelear con Arturo”, dijo.

“No tengo galardones para pelear con él. Fui un jugador mediocre, no tengo muchas cosas en comparación a él”, añadió.

El argentino profundizó en su vínculo con el Cacique y recordó su etapa junto a Vidal, en el comienzo de la carrera del jugador. “De todo lo que pasó, y quiero terminar acá, por lo menos de mi parte porque si Arturo tiene algo que decir, lo podrá decir, lo que más me dolió es que no sepa pronunciar mi nombre. Yo no soy formador de él, por ningún motivo. Tuve la suerte de recibirlo en cadetes y lo subí al primer equipo. No le enseñé nada. Todo fue mérito de él”, enfatizó.

Borghi coincidió con Vidal también en la Roja, cuando el Bichi asumió como entrenador en 2011. “Espero que esto quede acá. Si algún colocolino cree que soy anticolocolino, lo lamento. Y si algún rival cree que voy a favor de Colo Colo... yo no estoy acá para ser hincha de Colo Colo, me contrataron para hablar del fútbol chileno en general”, enfatizó.

Luego puso sobre la mesa sus credenciales en el Cacique. “No me siento símbolo. El mejor entrenador de la historia, para mi, es Mirko Jozic, no hay ningún tipo de duda. El que gane otra Copa Libertadores en Colo Colo, la peleará. Yo no la puedo pelear. Yo tuve la suerte, no virtud, suerte de ganar cuatro campeonato seguidos. Y dos como jugador. Esa es mi pobre trayectoria en Colo Colo. Pero repito, no voy a pelear con uno de los mejores jugadores de la selección chilena”, cerró.