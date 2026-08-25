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    Culto

    I Will Always Love You: la canción de Dolly Parton que inmortalizó Whitney Houston y que destrozó a Elvis

    El emblemático tema demostró la ansias de Parton por sobresalir como intérprete y compositora, con el control total de su carrera. Y lo logró. El tema fue ambicionado por Presley y alcanzó la fama total en los 90 a partir de Whitney Houston.

    Por 
    Equipo de Culto
    I Will Always Love You: la canción de Dolly Parton que inmortalizó Whitney Houston y que destrozó a Elvis

    Dolly Parton había tenido éxito, pero quizás faltaba un golpe a la cátedra. Un himno en el que asestara trascendencia y popularidad, más allá del casillero country, de aplastante popularidad en Estados Unidos, a momentos de alcannce más acotado en el resto del planeta.

    Nacida en la pobreza y tras mudarse a Nashville desde el este de Tennessee después de dejar la escuela en 1964, Parton solo tuvo un éxito moderado como cantautora antes de llamar la atención del cantante Bill Phillips, quien cantó a dúo con ella la canción Put it Off Until Tomorrow.

    La estrella de la música country Porter Wagoner invitó entonces a Parton a ser la “cantante femenina” en su programa de televisión, y finalmente la contrató para su sello discográfico, dándole así la gran oportunidad que tanto anhelaba: se iba a convertir en la figura número uno de un cancionero que en Estados Unidos es emblema e institución.

    Foto: Instagram

    El primer sencillo de Parton con ese sello discográfico, una versión de The Last Thing on My Mind de Tom Paxton, fue un dúo con Wagoner. Cuando alcanzó el top 10 de la música country en 1968, marcó el inicio de una formidable colaboración musical y del minuto más estelar de la artista.

    Pero en 1973, ya con su nombre consolidado, Parton quería que los escenarios y las pantallas de televisión fueran solo suyos. Deseaba escribir, componer y tener el control de su carrera, sin una presencia masculina a sus espaldas, como había pasado con Cher o Tina Turner.

    “Vine a Nashville para ser mi propia estrella”, le dijo al DJ Howard Stern en su espacio de 2023.

    “Sentí que necesitaba seguir adelante. No quería pasar el resto de mi vida siendo solo una cantante. Conocía mi destino. Sabía que tenía que seguir haciendo lo que sentía... lo que me impulsaba a hacer”, argumentó en el mismo programa.

    “Pensé: ‘Bueno, ¿qué es lo que mejor se te da? Escribir canciones’. Así que me senté y escribí esta canción", remató.

    Y de esa forma, atorada en la inspiración, nació I will always love you, la canción que de alguna forma siempre había buscado. “Una oda de sincero agradecimiento teñida de férrea rebeldía”, definió la BBC. Para muchos, también es una composición de despecho y adiós.

    A la mañana siguiente, entró en el despacho de Wagoner y le dijo que se sentara. “Canté la canción sola en su despacho, solo yo y mi guitarra”, le contó a Stern.

    Las lágrimas rodaban por su rostro desde detrás del escritorio. “Esa es la mejor canción que has escrito”, le dijo. “Puedes irte si yo produzco la canción”.

    Marc Lee, quien escribió sobre la canción para la columna Life of a Song del Financial Times, declaró a la BBC que perdura como “una mezcla extraordinariamente conmovedora de fragilidad sedosa e intensidad abrasadora”.

    También añadió: “Es extraordinario porque anuncia el doloroso final de una relación al mismo tiempo que declara que existe un vínculo emocional que perdurará para siempre”.

    La otra canción que compuso en esa tarde fue otro hit, Jolene, también parte de lo mejor de su catálogo. Fue un trance febril. Un minuto de inspiración fulminante.

    El telefonazo de Elvis

    Un año después, las dos canciones que Parton había compuesto en aquella sesión de composición tan fructífera se habían convertido en sencillos número uno de música country en Estados Unidos, y ella comenzaba a abrirse camino entre el público pop generalista y transversal.

    Entonces llamó Elvis; “el Rey” había escuchado I Will Always Love You y quería grabar una versión.

    “No te imaginas lo emocionada que estoy”, le dijo. “Esto es lo mejor que me ha pasado como compositora”.

    Elvis Presley

    Pero la noche anterior a la sesión de grabación, su mánager, el coronel Tom Parker, conocido por su dureza y malos modales, llamó a Parton y le dijo que Presley no grabaría la canción a menos que ella le cediera la mitad de los derechos de autor.

    Haciendo gala de la misma astucia empresarial que la llevó a abandonar Wagoner para alcanzar el éxito en solitario, Parton se obligó a decir que no.

    “Le dije: ‘No puedo hacer eso’”, le contó a Stern. “Por supuesto que lloré toda la noche por eso”. Elvis, al no poder grabar el éxito, quedó destrozado. En el piso. Podría haber sido un émbolo para reactivar una carrera que por esos días se sostenía en Las Vegas.

    El fenómeno de El Guardaespaldas

    En 1975, poco después de que Parton lanzara originalmente I Will Always Love You, Lawrence Kasdan escribió el guion de The Bodyguard (El guardaespaldas), una historia de amor en la que un exagente del Servicio Secreto se enamora de la estrella del pop a la que ha sido contratado para proteger.

    Tuvieron que pasar 17 años para que se dieran las condiciones ideales y Kevin Costner y Whitney Houston, una superestrella del pop de la vida real, llevaran la historia a la gran pantalla en 1992, con I Will Always Love You en su banda sonora. (Parton ya lo había intentado, interpretándola en pantalla junto a Burt Reynolds en The Best Little Whorehouse in Texas de 1982).

    Según la columna “The Number Ones” de Stereogum , fue Costner quien sugirió que Houston cantara una canción country.

    Reinaba el escepticismo, pero se grabó una cinta con posibles canciones, incluyendo la versión de Linda Ronstadt de 1975 de la humilde balada de Parton. El productor David Foster la reelaboró ​​hasta convertirla en una pieza melancólica y culminante que permitió que la voz de Houston se desatara y explotara por completo.

    Whitney Houston declaró a la revista Rolling Stone que consideraba a Parton “una escritora y cantante excepcional”, y añadió que le “preocupaba” cómo se sentiría ella con respecto a la portada y la misma versión que había construido.

    De algún modo, Houston exploró el máximo potencial del tema de Parton. Y la hizo completamente inmortal.

    Más sobre:Dolly PartonWhitney HoustonI will always love youMúsicaMúsica cultoElvis PresleyLas Vegas

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