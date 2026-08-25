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    Macron y Arabia Saudita acuerdan parques temáticos por US$ 7.000 millones en Francia inspirados en Dragon Ball

    El presidente de Francia un entusiasta de los mangas, dijo que la obra generará unos 22 mil puestos de trabajo.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Macron y príncipe de Arabia Saudita acuerdan parques temáticos por US$ 7.000 millones en Francia inspirados en Dragon Ball

    Francia y Arabia Saudita firmaron un acuerdo relativo a una inversión de 6.000 millones de euros (unos US$ 7.000 millones) para la creación de parques temáticos en Cergy-Pontoise, a unos 30 kilómetros al noroeste de París, según informó la oficina del presidente francés, Emmanuel Macron.

    El proyecto está inspirado en el mundo de Dragon Ball Z y contempla tres parques de diversiones.

    “Un anuncio fuera de lo común”, escribió Macron el lunes en la red social X, donde precisó que la inversión creará 22.000 empleos.

    Algo nunca visto desde Disneyland Paris. Un nuevo destino mundial. Aquí, en Francia”, agregó el mandatario.

    La obra estará a cargo del grupo saudita de entretenimiento, Qiddiya.

    “Gracias a Qiddiya y a Arabia Saudita por su confianza en nuestro país, en nuestros talentos y en nuestro futuro”, dijo el mandatario.

    El anuncio se produjo tras una visita de Estado de dos días del príncipe heredero saudita a Francia, Mohammed bin Salman. De acuerdo con medios de prensa europeos, ambos líderes abordaron su interés común por los manga y particularmente con la obra de Akira Toriyama.

    En su publicación, Macron aludió a ese punto y lo vinculó con su agenda económica.

    Ustedes conocen mi interés por los mangas. Saben también mi determinación por atraer a Francia las inversiones que crean empleos y hacen posibles los proyectos más ambiciosos”, sostuvo.

    Aún no se ha fijado una fecha de apertura para lo que sería uno de los parques temáticos más grandes de Europa, y se espera que la construcción dure varios años.

    La agencia Reuters informó que Bin Salman, propietario de un castillo cerca de París, está realizando un inusual viaje oficial al extranjero y apareció junto a Macron en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de Esports en París el domingo

    Más sobre:FranciaDragon BallArabia sauditaParque de diversionesDisney

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