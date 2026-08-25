Macron y Arabia Saudita acuerdan parques temáticos por US$ 7.000 millones en Francia inspirados en Dragon Ball

Macron y príncipe de Arabia Saudita acuerdan parques temáticos por US$ 7.000 millones en Francia inspirados en Dragon Ball

Francia y Arabia Saudita firmaron un acuerdo relativo a una inversión de 6.000 millones de euros (unos US$ 7.000 millones) para la creación de parques temáticos en Cergy-Pontoise, a unos 30 kilómetros al noroeste de París, según informó la oficina del presidente francés, Emmanuel Macron.

El proyecto está inspirado en el mundo de Dragon Ball Z y contempla tres parques de diversiones.

“Un anuncio fuera de lo común”, escribió Macron el lunes en la red social X, donde precisó que la inversión creará 22.000 empleos.

“ Algo nunca visto desde Disneyland Paris . Un nuevo destino mundial. Aquí, en Francia”, agregó el mandatario.

La obra estará a cargo del grupo saudita de entretenimiento, Qiddiya.

“Gracias a Qiddiya y a Arabia Saudita por su confianza en nuestro país, en nuestros talentos y en nuestro futuro”, dijo el mandatario.

Une annonce hors normes.



Vous connaissez mon intérêt pour les mangas. Vous savez aussi ma détermination à attirer en France les investissements qui créent des emplois et rendent possibles les projets les plus ambitieux.



Avec l’Arabie saoudite, nous faisons une annonce sans… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2026

El anuncio se produjo tras una visita de Estado de dos días del príncipe heredero saudita a Francia, Mohammed bin Salman. De acuerdo con medios de prensa europeos, ambos líderes abordaron su interés común por los manga y particularmente con la obra de Akira Toriyama.

En su publicación, Macron aludió a ese punto y lo vinculó con su agenda económica.

“ Ustedes conocen mi interés por los mangas . Saben también mi determinación por atraer a Francia las inversiones que crean empleos y hacen posibles los proyectos más ambiciosos”, sostuvo.

Aún no se ha fijado una fecha de apertura para lo que sería uno de los parques temáticos más grandes de Europa, y se espera que la construcción dure varios años.

La agencia Reuters informó que Bin Salman, propietario de un castillo cerca de París, está realizando un inusual viaje oficial al extranjero y apareció junto a Macron en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de Esports en París el domingo