Termina la espera. 23 días después de su arribo a Chile para transformarse en refuerzo de Colo Colo, Vozinha debutará en el arco de los albos. El estreno será este martes, en el choque entre los albos y Unión Española, por la Copa Chile. Con una particularidad: se producirá en el Estadio Nacional, el recinto al que recurrió el Cacique ante los trabajos de reparación que se realizan en el Estadio Nacional.

El estreno del caboverdiano es uno de los principales atractivos del compromiso. El Cacique lidera el grupo E de la competencia con 10 puntos, dos más que O’Higgins. Está clasificado a los octavos de final de la competencia, aunque busca asegurar el primer lugar del grupo. De hecho, Fernando Ortiz utilizará una formación alternativa, considerando que la prioridad es recuperar a sus principales figuras de cara al duelo del domingo ante Audax Italiano, por la Liga de Primera. Se disputará el domingo, a las 17.30 horas. El duelo marcará el retorno al Monumental.

31 mil personas de aforo e invitación de Vozinha: debut del caboverdiano enciende choque entre Colo Colo y Unión Española

La señal concreta de que Vozinha jugará su primer partido por los albos (el domingo, fue a la banca en el Superclásico) salva el interés de los hinchas de la escuadra de Macul por asistir al choque ante los hispanos. En las galerías del sector norte Estadio Nacional, donde habitualmente se ubican los fanáticos de la escuadra popular cuando van al principal reducto deportivo del país, solo hay espacios en el sector nororiente. También hay asientos disponibles en Andes.

De hecho, el guardameta africano aparece en un video promocional publicado por los albos. “Colocolinos, nos vemos este miércoles. Tu apoyo es importante”, se escucha decir al portero sensación del Mundial, en una pieza audiovisual en la que también aparecen Arturo Vidal, Maximiliano Romero y Jonathan Villagra. “Vamos por la Copa Chile”, dice después Vozinha, tal como sus compañeros, en el cierre del registro.

¡Vamos por la Copa Chile! 🏆🇨🇱



Sigue la venta de entradas para el partido del miércoles 26 de agosto a las 20:30 horas ante UniónEspañola, por la fecha 6 de la Copa Chile, en el Estadio Nacional 🤟🏻⚪️⚫️



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Un sector menos y formación alternativa

La salvedad es que para este compromiso no se utilizará el sector sur. Los albos solicitaron un aforo de 31 mil espectadores para el encuentro, que fue categorizado con la clasificación A, lo que implica el despliegue de un amplio contingente policial. Esa variable obedece a la potencial asistencia y al horario.

En materia futbolística, el Tano optará por una formación alternativa, aunque mantendrá la estructura táctica, al menos en la parte defensiva. Según las últimas prácticas, actuarán: Vozinha; Bruno Torres, Iván Román y Alonso Olguín; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán y Erick Wiemberg; Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Francisco Marchant.