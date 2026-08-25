Quién es Jeffrey Goettman, el representante de EE.UU. para la negociación de aranceles impuestos a productos chilenos

Jeffrey Goettman, representante adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR)

El representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Goettman, se reunió este lunes en Santiago con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, en un encuentro reservado y en medio de la tensión bilateral por el arancel de 12,5% que Washington aplica a los productos chilenos.

Goettman, a cargo del Hemisferio Occidental en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), llegó al país durante la madrugada del lunes y se espera que lo deje este martes.

Se trata de su primer viaje a Sudamérica desde que asumió el cargo.

Las relaciones comerciales entre ambos países están tensionadas desde julio, cuando la administración de Donald Trump dejó a Chile en el tramo más alto de su nuevo esquema arancelario, 12,5%, tras una investigación que acusó al país y a otras 59 economías de importar mercancías producidas con trabajo forzoso o de no adoptar medidas para combatirlo.

La cita de Estévez y Goettman, quien tiene rango de embajador, tiene como finalidad negociar la eliminación o rebaja del gravamen para una serie de productos chilenos, entre ellos carnes, vinos, salmón, cerezas y otras frutas y verduras.

El cobre quedó exento del arancel.

El funcionario asumió en diciembre de 2025 bajo las órdenes del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Su cartera abarca el Hemisferio Occidental, donde se ubica Chile, además de África, Europa y Medio Oriente, y supervisa las materias de Medio Ambiente, Trabajo y Competitividad Industrial.

Desde entonces ha sido uno de los hombres de Trump en la implementación de su plan de fortalecimiento de la industria estadounidense, que ha usado los aranceles como principal herramienta.

El representante adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, se reunió con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Participó en la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA) e impulsó la discusión de una estrategia común de aranceles al acero en toda Norteamérica, con la que busca evitar el ingreso de productos de origen chino al mercado estadounidense a través de México o Canadá.

En África, respaldó el African Growth and Opportunity Act (AGOA), programa de acceso preferente al mercado estadounidense, como parte de la estrategia para contener la presencia económica de China en el continente.

De la banca de inversión al gobierno

Aunque hoy es el segundo de Greer, gran parte de la carrera de Goettman transcurrió en el sector privado. Según su currículum publicado en el sitio web de la USTR, se inició como banquero de inversión, con paso por Morgan Stanley, Wasserstein Perella y Robertson Stephens.

Luego fundó la firma de inversión CameronBlue Capital y fue socio gerente de Thayer Capital Partners. Es licenciado en Economía por la Universidad de Duke y tiene un MBA de la Stanford Graduate School of Business.

No es su primera experiencia en el sector público. Fue jefe de gabinete del gobernador de Virginia, el republicano Glenn Youngkin, y antes director de la transición del gobernador electo y director de operaciones y de políticas de su campaña.

Durante el primer gobierno de Trump fue vicepresidente ejecutivo y director de operaciones del Export-Import Bank (Eximbank) y consejero de Finanzas Internas del Departamento del Tesoro.