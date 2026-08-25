SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Betis de Pellegrini se impone de visita en Valencia y suma campaña perfecta para alcanzar el liderato de LaLiga

    El cuadro de Manuel Pellegrini ganó por la mínima con un golazo de Pablo García, a siete minutos del final. Los andaluces suman 6 puntos en dos duelos, igual que Sevilla, aunque hay 6 equipos con solo un partido.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Betis se impuso en Valencia y suma 6 puntos en dos partidos. FOTO: LALIGA.

    Betis lo vuelve a hacer en los minutos finales. El equipo de Manuel Pellegrini ganó 1-0 en Valencia, a siete minutos del epílogo, para sumar 6 puntos en dos partidos y amanecer en el liderato compartido de LaLiga.

    Porque a la escuadra del Ingeniero aún le faltan algunos ajustes. La tanto en la conformación del plantel, un tema repetido en el discurso del entrenador chileno, sino más bien en la mecánica de juego.

    “En el último tercio se puede intentar definir con velocidad, pero a veces conviene bajar la velocidad y darle más precisión al juego”, decía el DT tras el triunfo ante la Real Sociedad, en el estreno de los andaluces.

    No deja de tener razón. Los béticos no renuncian a su juego de posesiones largas, en busca de ese espacio que les permita quedar frente al arco. Sin embargo, con una temporada muy en verde, quedan enormes huecos en el fondo frente al empecinamiento en ataque.

    Un expediente que los valencianos, seguramente, tenían estudiado. Ya a los 4 minutos, la velocidad del japonés Ryunosuke Sato puso problemas a la resistencia sevillana, tras una habilitación de Hugo Duro.

    Los locales tenían menos la pelota, pero eran mucho más directos en sus intenciones. Así, cuando el reloj llegaba a la docena de minutos, el meta Bético Álvaro Valles salvó en ocasiones consecutivas el cero. Primero, con un tiro de Arnaut Danjuma y, luego, tras un nuevo remate del nipón.

    Dinámica en la que el equipo che sacaba cierta ventaja. Betis intentaba abrir el partido por los costados, pero Antony y tampoco Rodrigo Riquelme podían sorprender a la última línea de los anfitriones.

    En ese aspecto, los dirigidos del santiaguino se vieron obligados a centralizar el juego para generar mayor volumen ofensivo. A los 26 minutos, el desborde de Antony permitió el pivoteo de Riquelme para la volea de Pablo Fornals, que dio en el cuerpo de Guido Rodríguez.

    Tras esos minutos de mediana intensidad, el duelo volvió a su intermitente letargo que llevó al partido a un conformista empate sin goles hasta el descanso de Mestalla.

    Liquida en el final

    En el tiempo complementario, los locales intentaron sorprender desde entrada, pero la zaga bética estuvo a la altura. Al otro lado, las corridas a los espacios de Cucho Hernández y del paulista no alcanzaban para inquietar al golero normacedonio Stole Dimitrievski.

    El ingreso de Isco y el refuerzo Troy Parrott prometían una mayor presencia de Betis en área rival. La más clara estuvo en los pies del irlandés, quien ingresó solo en campo de Valencia, pero su remate se fue cerca del vertical, en lo que hubiera sido un debut soñado.

    Hasta que la fuente se rompió a los 83’, cuando el contragolpe liderado por Pablo García, quien corrió de propio campo cerca de 70 metros para finalizar de volea el 1-0 de la visita.

    Poco antes del epílogo, los dirigidos de Carlo Corberán controlaron las acciones y empujaron a los sevillanos sobre su arco. Sin embargo, los béticos mostraron la entereza para mantener el arco en cero y completar campaña perfecta.

    Más sobre:FútbolLaLigaBetisValenciaManuel Pellegrini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bob Borowicz, el empresario que asoma como inversionista clave en empresa que abastecía a dispensarios de marihuana

    Trama bielorrusa: la jugada del Conservador de Chillán en el TC para evitar ser removido del Poder Judicial

    Juan Eduardo Urrutia, líder de la masonería en Chile: “Cuando el diálogo va quedando de lado, se generan inestabilidades”

    Cómo funcionará el nuevo examen que el Minsal probará en 28 comunas para detectar el cáncer a tiempo

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?

    Detenido por ataque armado a carabinero en Antofagasta ingresa a cumplir dos condenas pendientes

    Lo más leído

    1.
    El primer caboverdiano en jugar en Chile: “Vozinha es el mejor del mundo, tiene mérito para ser titular en Colo Colo”

    El primer caboverdiano en jugar en Chile: “Vozinha es el mejor del mundo, tiene mérito para ser titular en Colo Colo”

    2.
    “Lo que más me dolió es que no sepa pronunciar mi nombre”: la respuesta de Claudio Borghi a Arturo Vidal

    “Lo que más me dolió es que no sepa pronunciar mi nombre”: la respuesta de Claudio Borghi a Arturo Vidal

    3.
    El sorprendente destino que aparece en el horizonte de Dibu Martínez en medio de su difícil momento en Aston Villa

    El sorprendente destino que aparece en el horizonte de Dibu Martínez en medio de su difícil momento en Aston Villa

    4.
    Análisis científico de datos y más scouting: la transformación que prepara la UC tras la salida del Tati Buljubasich

    Análisis científico de datos y más scouting: la transformación que prepara la UC tras la salida del Tati Buljubasich

    5.
    A días de enfrentar a Messi: Alexis Sánchez suma críticas en Canadá por su actitud en evento con hinchas del Montreal

    A días de enfrentar a Messi: Alexis Sánchez suma críticas en Canadá por su actitud en evento con hinchas del Montreal

    6.
    A un triunfo del cuadro principal: Tomás Barrios y Christian Garin brillan en la qualy del US Open

    A un triunfo del cuadro principal: Tomás Barrios y Christian Garin brillan en la qualy del US Open

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Bob Borowicz, el empresario que asoma como inversionista clave en empresa que abastecía a dispensarios de marihuana
    Chile

    Bob Borowicz, el empresario que asoma como inversionista clave en empresa que abastecía a dispensarios de marihuana

    Cómo funcionará el nuevo examen que el Minsal probará en 28 comunas para detectar el cáncer a tiempo

    Juan Eduardo Urrutia, líder de la masonería en Chile: “Cuando el diálogo va quedando de lado, se generan inestabilidades”

    El mayor monto aprobado en el SEIA: HNH Energy consigue permiso ambiental para producir amoníaco verde a partir de 2030
    Negocios

    El mayor monto aprobado en el SEIA: HNH Energy consigue permiso ambiental para producir amoníaco verde a partir de 2030

    Tricot mejora resultados trimestrales y destaca creciente aumento en participación del canal digital

    MOP inicia pavimentación de un nuevo tramo de la Carretera Austral que facilitará conectividad con las Catedrales de mármol

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico
    Tendencias

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Contra cien rivales: el desafío inédito que enfrentará Max Verstappen en Silverstone
    El Deportivo

    Contra cien rivales: el desafío inédito que enfrentará Max Verstappen en Silverstone

    Presidente de la UEFA carga contra Infantino y aborda una eventual candidatura a la FIFA: “Hay personas que se sienten reyes”

    A un triunfo del cuadro principal: Tomás Barrios y Christian Garin brillan en la qualy del US Open

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple
    Tecnología

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli
    Cultura y entretención

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli

    Muere a los 80 años Tim Curry, recordado actor de It y The Rocky Horror Show

    El Deshielo y Hangar Rojo: Chile anuncia a sus cartas para los Oscar y Goya 2027

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?
    Mundo

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?

    Vanessa Lista, experta danesa: “La digitalización es cada vez más un asunto geopolítico”

    Aumentan a 95 los muertos y 600 los desaparecidos por las inundaciones en el norte de Nepal

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura
    Paula

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar