Betis de Pellegrini se impone de visita en Valencia y suma campaña perfecta para alcanzar el liderato de LaLiga

Betis lo vuelve a hacer en los minutos finales. El equipo de Manuel Pellegrini ganó 1-0 en Valencia, a siete minutos del epílogo, para sumar 6 puntos en dos partidos y amanecer en el liderato compartido de LaLiga.

Porque a la escuadra del Ingeniero aún le faltan algunos ajustes. La tanto en la conformación del plantel, un tema repetido en el discurso del entrenador chileno, sino más bien en la mecánica de juego.

“En el último tercio se puede intentar definir con velocidad, pero a veces conviene bajar la velocidad y darle más precisión al juego”, decía el DT tras el triunfo ante la Real Sociedad, en el estreno de los andaluces.

No deja de tener razón. Los béticos no renuncian a su juego de posesiones largas, en busca de ese espacio que les permita quedar frente al arco. Sin embargo, con una temporada muy en verde, quedan enormes huecos en el fondo frente al empecinamiento en ataque.

Un expediente que los valencianos, seguramente, tenían estudiado. Ya a los 4 minutos, la velocidad del japonés Ryunosuke Sato puso problemas a la resistencia sevillana, tras una habilitación de Hugo Duro.

Los locales tenían menos la pelota, pero eran mucho más directos en sus intenciones. Así, cuando el reloj llegaba a la docena de minutos, el meta Bético Álvaro Valles salvó en ocasiones consecutivas el cero. Primero, con un tiro de Arnaut Danjuma y, luego, tras un nuevo remate del nipón.

Dinámica en la que el equipo che sacaba cierta ventaja. Betis intentaba abrir el partido por los costados, pero Antony y tampoco Rodrigo Riquelme podían sorprender a la última línea de los anfitriones.

En ese aspecto, los dirigidos del santiaguino se vieron obligados a centralizar el juego para generar mayor volumen ofensivo. A los 26 minutos, el desborde de Antony permitió el pivoteo de Riquelme para la volea de Pablo Fornals, que dio en el cuerpo de Guido Rodríguez.

Tras esos minutos de mediana intensidad, el duelo volvió a su intermitente letargo que llevó al partido a un conformista empate sin goles hasta el descanso de Mestalla.

Liquida en el final

En el tiempo complementario, los locales intentaron sorprender desde entrada, pero la zaga bética estuvo a la altura. Al otro lado, las corridas a los espacios de Cucho Hernández y del paulista no alcanzaban para inquietar al golero normacedonio Stole Dimitrievski.

El ingreso de Isco y el refuerzo Troy Parrott prometían una mayor presencia de Betis en área rival. La más clara estuvo en los pies del irlandés, quien ingresó solo en campo de Valencia, pero su remate se fue cerca del vertical, en lo que hubiera sido un debut soñado.

Hasta que la fuente se rompió a los 83’, cuando el contragolpe liderado por Pablo García, quien corrió de propio campo cerca de 70 metros para finalizar de volea el 1-0 de la visita.

Poco antes del epílogo, los dirigidos de Carlo Corberán controlaron las acciones y empujaron a los sevillanos sobre su arco. Sin embargo, los béticos mostraron la entereza para mantener el arco en cero y completar campaña perfecta.