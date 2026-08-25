Trump plantea cambiar el nombre del lago Ontario para que se llame lago América en pleno choque comercial con Canadá
“Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América, ya que no esperamos seguir haciendo muchos negocios con Ontario”, afirmó el mandatario.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado este martes cambiar el nombre del lago Ontario para que se llame lago América, en medio de la crisis comercial con Canadá por la intención de Washington de aplicar aranceles a sus vecinos del norte.
“Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América, ya que no esperamos seguir haciendo muchos negocios con Ontario”, ha afirmado el mandatario estadounidense en un apunte en su red social.
Este comentario llega en pleno choque entre Washington y Ottawa por el fracaso de las recientes negociaciones comerciales entre ambos países y cuando Trump sostiene que elevará hasta el 50% los aranceles sobre automóviles, camiones, componentes automovilísticos y acero de origen canadiense a partir del 1 de enero de 2027.
De lado de Estados Unidos, vicepresidente, JD Vance, ha señalado que los canadienses “dependen” de la economía de Estados Unidos por lo que ha justificado las medidas comerciales anunciadas para “imponer reglas justas” y “obligar a los canadienses a sentarse a la mesa y brindar a las empresas estadounidenses el mismo trato que les dan a sus propias empresas”.
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