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    Codelco y Pucobre concretan alianza para desarrollar proyecto de cobre en Antofagasta

    Tovaku será una operación a cielo abierto y contempla una producción estimada de 46 mil toneladas anuales de cátodos de cobre, cuenta con reservas por 633 millones de toneladas y una vida útil de 21 años.

    Por 
    Patricia San Juan
    Cristián Arnolds, vicepresidente de Pucobre, y Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco CBA

    Codelco y Pucobre concretaron la alianza para desarrollar el proyecto de cobre Tovaku, ubicado a 70 kilómetros al oriente de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, en lo que constituye la primera alianza con un actor privado que formaliza la nueva administración de la estatal, una estrategia que la minera ha desarrollado en los últimos años y que ahora pretende profundizar.

    La constitución de la nueva sociedad, en la que Pucobre, empresa de las familias Hurtado Vicuña y Fernández León, tendrá una participación de 60% y Codelco el restante 40%, permitirá acelerar las siguientes fases de desarrollo del proyecto, entre ellas la ingeniería de detalle, la obtención de permisos ambientales y sectoriales, y la ejecución de obras tempranas, dijo Codelco en un comunicado.

    Precisó que entre estas actividades se consideran trabajos en terreno, licitación de equipos principales, permisos críticos e ingeniería necesaria para habilitar la futura construcción del proyecto, las que forman parte de la hoja de ruta que busca llevar el proyecto a producción en 2030, con una inversión cercana a US$870 millones.

    La ceremonia de firma de la nueva sociedad se realizó en las oficinas de Codelco en Santiago y fue encabezada por el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, junto al presidente ejecutivo, Jorge Gómez. En representación de Pucobre participaron su vicepresidente Cristián Arnolds y su gerente general, Sebastián Ríos.

    “Las asociaciones son un pilar de la estrategia de crecimiento de Codelco. Nos permiten acelerar la generación de valor de nuestros recursos mineros, incorporar las capacidades y especialización de buenos socios, y conseguir estructuras eficientes para sumar nueva producción. Tovaku es un muy buen ejemplo de ello: una iniciativa que moviliza inversión y captura valor para Codelco y para Chile”, señaló Bernardo Fontaine.

    Producción estimada

    La nueva sociedad considera que Codelco aporte las concesiones mineras del proyecto, mientras que Pucobre contribuirá con los estudios ya realizados y estará a cargo del financiamiento de las etapas de desarrollo y construcción.

    “Para Codelco, esta estructura permite participar en el proyecto sin incurrir en aportes de capital, dado que los recursos comprometidos por Pucobre se recuperarían con cargo a futuras distribuciones correspondientes a Codelco”, detalló Codelco en su comunicado.

    Tovaku será una operación a cielo abierto y contempla una producción estimada de 46 mil toneladas anuales de cátodos de cobre, cuenta con reservas por 633 millones de toneladas y una vida útil de 21 años.

    Esta alianza se suma a diferentes acuerdos que ha desarrollado Codelco con otras compañías mineras para explotar diferentes recursos geológicos. Con Anglo American cerró un acuerdo en septiembre del año pasado para desarrollar el distrito minero Andina-Los Bronces enfocado en la producción de cobre. La estatal también emprendió negocios en el litio, de la mano de SQM, con la que formó la empresa conjunta Novandino Litio.

    Más sobre:CodelcoPucobreToyakuCobre

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