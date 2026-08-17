El próximo acuerdo minero que firmará Codelco y que adelantó Fontaine: la alianza con Pucobre

“Estamos próximos a firmar otro acuerdo con la compañía minera Pucobre, respecto de un proyecto que se llama Tovaku”, dijo este domingo el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, en la primera alianza con un actor privado que formaliza la nueva administración de la estatal, una estrategia que Codelco ha desarrollado en los últimos años y que ahora pretende profundizar.

Tras el anuncio de Fontaine, Codelco dará el siguiente paso con Pucobre y ambos socios constituirán una sociedad para llevarlo a cabo.

Tovaku es un conocido y antiguo proyecto en la industria minera, con inversión estimada en US$ 870 millones y cuya iniciativa se encuentra en tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Producirá al año 46 mil toneladas de cátodos de cobre de alta pureza, según reza el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que ingresó en julio del año pasado.

Los vínculos de Codelco y Pucobre, empresa de las familias Hurtado Vicuña y Fernández León, data de junio de 2009, cuando ambas mineras suscribieron un acuerdo de exploración para el proyecto Tovaku, que en ese entonces se conocía como Puntillas-Galenosa, ubicado a 50 kilómetros al noroeste de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, de acuerdo a la memoria de Pucobre del 2025.

La compañía de las familias Hurtado y Fernández tiene, según explica en sus últimos estados financieros a junio, una opción para adquirir el 60% de los derechos de las propiedades mineras que conforman el proyecto Tovaku, las que hasta ahora son de propiedad de Codelco.

“En caso de ser ejercida por Pucobre dicha opción, habiéndose cumplido ciertos requisitos de inversión, preparación de estudios técnicos y económicos con estándares definidos, y obtención de autorizaciones ambientales, se formará una sociedad entre Pucobre y Codelco con una participación de 60% y 40% respectivamente”, reporta Pucobre en el documento oficial.

A junio de este año, Pucobre ha invertido un total de US$ 40 millones en Tovaku.

Así explicó Codelco el acuerdo de exploración el 2009, cuando se firmó por primera vez: “En esta modalidad de asociación, Codelco aporta la concesión minera y ciertos estudios preliminares, mientras Pucobre asume los estudios y maneja la exploración hasta llegar a determinar la factibilidad de la explotación. Si se concluye que el proyecto minero es factible de llevar a cabo, se constituye una sociedad en la que Pucobre tendrá una participación de un 60% y Codelco, de un 40%”. En esa comunicación la estatal destacó que esta alianza con Pucobre era la primera que hizo Codelco con una compañía chilena.

La puesta en marcha de la iniciativa, eso sí, no se estima pronto. El catastro de proyectos que actualiza regularmente el gremio de la gran minería, Consejo Minero, prevé que Tovaku esté en operación en un poco menos de una década, para el 2035.

Tovaku es un depósito mineral de cobre oxidado de baja ley, con 633 millones de toneladas y una ley media de 0,20%. La empresa destaca que la iniciativa incorpora tecnologías de punta y diseño ambiental de alto estándar. Prevé que tenga una generación de empleo de 700 trabajadores en la fase de construcción y 550 directos en la operación.

Esta alianza se suma a diferentes acuerdos que ha desarrollado Codelco con otras compañías mineras para explotar diferentes recursos geológicos. Con Anglo American cerró un acuerdo en septiembre del año pasado para desarrollar el distrito minero Andina-Los Bronces para producir cobre. La estatal también emprendió negocios en el litio, de la mano de SQM, con la que formó la empresa conjunta Novandino Litio.