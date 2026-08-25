Manuel Pellegrini celebra a medias el liderato: “Ojalá que tengamos la menor cantidad de salidas del plantel”

Betis logra un inicio ideal en LaLiga. La escuadra de Sevilla consiguió su segundo triunfo en línea, después de vencer por la cuenta mínima, esta vez en Valencia. Tras la victoria, el técnico Manuel Pellegrini destacó este nuevo éxito de los verdiblancos.

“La verdad que estos tres puntos son muy importantes ante un rival difícil, además jugando de visita. Creo que fue un partido muy disputado por los dos equipos, muy cerrado con pocas ocasiones, pero creo que al final fuimos justos ganadores”, dijo el chileno.

La gran apuesta del Ingeniero fueron las rotaciones en el equipo titular, especialmente en la última línea. Así lo describió el propio entrenador tras fraguar este segundo triunfo consecutivo.

“Lo que más destaco es la concentración defensiva. Muchos se sorprenden porque cambiamos toda la línea de cuatro, pero venimos de una pretemporada recién terminada. Debemos jugar ocho partidos en 27 días, así que no sentía que era un riesgo, porque los ocho defensores están para ser titulares, de esa manera lo vimos en la pretemporada”, explicó el DT.

Asimismo, aclaró que “una de las cosas que me deja tranquilo es el funcionamiento, otra vez mantuvimos la portería en blanco, todos están comprometidos en la recuperación. En el primer tiempo, tal vez, estuvimos con poca creación, con poca movilidad para poder hacerle más daño a Valencia. Ellos también tuvieron solamente una llegada. Fue un partido parejo donde un golazo lo desequilibró”.

Aún en el mercado

Al margen del rendimiento deportivo, una de las variables que más inquieta al adiestrador es la ventana de fichajes. En ese ámbito, ha declarado hasta el cansancio que la plantilla no estaba completa y así volvió a insistir.

“Este es un plantel bastante parecido a lo que teníamos antes. Pero insisto que faltan un par de retoques. Todavía debemos jugar en la Champions League y muchos partidos a mitad de semana, pero el plantel va por el camino correcto. Independiente de los nombres, el funcionamiento y el compromiso de cada uno de ellos es innegable durante los 90 minutos”, sostuvo el santiaguino.

En ese orden de cosas, también existen algunos temas pendientes, como las posibles ventas de Pablo García (autor del gol ante los valencianos) al Hull City de Inglaterra o la del colombiano Nelson Deossa al América de México.

“La posible salida de Pablo García es solamente especulación. Mientras, igual que Deossa, son jugadores del plantel y los voy a ocupar. Cada futbolista que sale debilita al plantel. Nos falta todavía una semana para intentar cerrar una plantilla que nos permita estar tanto en Champions como en LaLiga, intentando buscar nuevamente una clasificación europea. Ojalá que hubiera la menor cantidad de salidas posible”, resumió Pellegrini.