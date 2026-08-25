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    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno

    Una dorsal en altura favorecerá un episodio de altas temperaturas durante los próximos días, ante lo cual Senapred activó una Alerta Temprana Preventiva.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno. Foto: ATON.

    En medio del invierno, un episodio de calor afectará a sectores del norte del país durante los próximos días, con máximas que podrían superar los 30 °C.

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas asociado a la presencia de una dorsal en altura, fenómeno que se extenderá desde la tarde de este martes 25 hasta la tarde del jueves 27 de agosto.

    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    ¿Dónde y cuándo serán las altas temperaturas?

    De acuerdo con el organismo, las temperaturas más altas se registrarán en la pampa de la Región de Tarapacá, donde se esperan máximas de entre 33°C y 35°C durante el martes 25 y miércoles 26 de agosto.

    Algunas de las localidades afectadas serían Huara, Pozo Almonte, Pica, Tarapacá, entre otras.

    El episodio también alcanzará a la pampa de la Región de Antofagasta, aunque con un desfase de un día.

    Para el miércoles 26 se pronostican temperaturas de entre 32°C y 34°C, mientras que el jueves 27 los termómetros podrían volver a marcar entre 32 °C y 34 °C.

    El aviso de la DMC corresponde a la categoría más baja dentro de sus advertencias meteorológicas.

    Esta señala que se pronostican fenómenos de severidad moderada y potencialmente riesgosos, por lo que el organismo recomienda mantenerse informado si se realizan actividades al exterior.

    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno. Foto: DMC

    Alerta preventiva en comunas de Antofagasta

    Ante las altas temperaturas previstas, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y María Elena.

    Esta medida se mantendrá vigente desde el miércoles 26 hasta el jueves 27, si las condiciones meteorológicas así lo ameriten.

    El organismo recomendó evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, entre las 11:00 y las 17:00 horas, periodo en que se registra la mayor radiación ultravioleta.

    También llamó a vigilar la temperatura corporal y la condición de niños, niñas y adultos mayores, debido a que estos grupos pueden deshidratarse con mayor facilidad frente a episodios de calor.

    Lee también:

    Más sobre:CalorInviernoTemperaturaRegión de AntofagastaRegión de TarapacáClimaTiempoEl climaEl tiempoSenapredDMCMeteochilePronósticoMetereologíaRegionesChileTendenciasLa Tercera

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